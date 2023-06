Ricordate la Hyundai Concept Seven? Ha debuttato al Salone di Los Angeles nel 2021 anticipando uno sport utility vehicle elettrico full-size che da allora è passato allo stato di prototipo. In pratica stiamo parlando della Hyundai Ioniq 7 che vedremo arrivare tra la fine di quest'anno e l'inizio del 2024.

Un veicolo di prova pesantemente camuffato è stato avvistato in Germania e da queste nuove immagini emergono anticipazioni interessanti sulla Hyundai Ioniq 7.

Quanto è grande?

La concept Seven ha un passo massiccio di 3,2 metri, quindi il modello di produzione potrebbe essere leggermente più grande della EV9, che ha un passo pari a 3,1 metri ed è lunga 5,01 metri. Le dimensioni delle porte posteriori indicano che si tratta di un SUV a tre file comodo e con un ampio spazio per le gambe. Questo è particolarmente vero per un veicolo che poggia su una piattaforma dedicata alle auto elettriche, dato che il concept ha un pavimento completamente piatto.

Il posteriore della Hyundai Seven Concept Hyundai Ioniq 7, le foto spia del posteriore

Sulla Ioniq 7 possiamo vedere i LED verticali che fanno capolino attraverso la maglia mimetica e c'è anche un ritaglio orizzontale nella mascheratura per le luci superiori, che ricorda l'ampia barra luminosa presente sul Concept Seven. Nella parte posteriore, le luci sono verticali e si ha l'impressione di avere uno stile più convenzionale rispetto all'enorme portellone in vetro del concept.

Elettrica spaziosa

Osservando il profilo laterale, è difficile non notare il robusto rivestimento in plastica della carrozzeria intorno ai passaruota, gli indicatori di direzione in evidenza nelle calotte degli specchietti e i pannelli aerodinamici sulle ruote. La Hyundai Ioniq 7 ha maniglie delle porte che rimangono a filo con la carrozzeria, insieme a barre sul tetto dal profilo basso e una linea dolcemente inclinata.

Hyundai Seven Concept Le foto spia della Hyundai Ioniq 7

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, l’autonomia si dovrebbe aggirare intorno ai 540 km nel ciclo WLTP, con la possibilità di ottenere 239 km di percorrenza collegandosi a una colonnina ultra fast. Previsti anche il V2L, per ricaricare apparecchiature esterne o per immettere l’elettricità in eccesso direttamente nella rete, e l’Highway Driving Pilot, un pacchetto di assistenti alla guida di livello 3.