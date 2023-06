Il marchio MG, fatto rinascere dal grande gruppo cinese Saic e sempre più popolare anche in Italia, ha aumentato la propria gamma, ma anche le promozioni: ne è un esempio, nel mese di giugno, l’offerta di noleggio a lungo termine per privati sulla MG ZS con il 1.5 aspirato a benzina.

Per una MG ZS 1.5 Lux con cambio manuale viene infatti previsto un leasing a lungo termine per tre anni, con un anticipo di 3.500 euro e 36 canoni mensili da 359 euro. Per ottenere questo importo occorre non superare i 100.000 km nel periodo del noleggio.

Il canone, che comprende l’IVA, include anche tutti i principali costi di gestione della vettura: ad esempio, immatricolazione, messa in strada, consegna, manutenzione ordinaria e straordinaria, più assicurazioni RCA e infortunio conducente.

Da segnalare che su tutte le MG è attiva una garanzia di 7 anni o 150.000 km, superiore quindi ala durata del noleggio, e molto superiore rispetto ai canonici due anni.

Vantaggi

Con 359 euro, l’offerta di MG in collaborazione con Arval è piuttosto interessante, considerando l’anticipo relativamente basso e i servizi inclusi. In pratica, nel canone sono comprese le principali spese di gestione della ZS, carburanti esdclusi, ma con 7 anni di garanzia.

Svantaggi

In questo genere di offerte non è ipotizzato un valore di riscatto di esempio: il canone infatti è inteso come pagamento per l’uso della vettura, con restituzione finale, e non per il possesso.

In sintesi