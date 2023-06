Il noleggio auto è ormai molto apprezzato dagli italiani. A confermarlo sono soprattutto i numeri del settore, in costante crescita da diversi anni, ma anche la sempre più grande fedeltà degli utilizzatori.

Proprio per questo, l'azienda di noleggio Locauto ha presentato un nuovo programma di fidelizzazione, che premia i clienti più "frequenti". Si chiama MyLocauto Friends e prevede sconti e vantaggi progressivi in base al numero di contratti effettuati, fin dal giorno di iscrizione al servizio.

Come funziona e cosa prevede

Il programma di fidelizzazione MyLocauto Friends può essere attivato creando un profilo nell'area riservata del sito web di Locauto. Un volta completati tutti i passaggi e aderito al servizio, si può visualizzare il proprio livello e avere accesso alle offerte dedicate, potendo usufruire fin da subito di uno sconto sulla tariffa standard.

All'aumentare del numero di contratti stipulati, l'utente può salire nei tre livelli previsti (Beginner, Enthusiast ed Expert) per poter accedere a ulteriori sconti sulle tariffe orarie e giornaliere, a una riduzione o eliminazione completa delle franchigie per danni, a diversi sconti sui servizi accessori, a una maggiore tolleranza oraria per la riconsegna dei veicoli e altro.

Il servizio MyLocauto Friends

Raffaella Tavazza, CEO di Locauto, ha commentato:

“Consideriamo la customer centricity un elemento fondamentale della strategia aziendale. MyLocauto Friends nasce per offrire una customer experience ancora più semplice e allo stesso tempo esclusiva. Un programma dedicato ai clienti che, da anni, scelgono quotidianamente Locauto come mobility partner”.

A proposito di Locauto

Locauto è un'azienda di noleggio nata nel 1979 a Milano. Si tratta di un brand storico nel settore, che nel corso di oltre 40 anni di attività si è espanso in diversi settori, tra qui quello aeroportuale e dei veicoli commerciali leggeri.

Oggi sul territorio italiano sono presenti oltre 100 centri specializzati dove poter stipulare contratti, chiedere informazioni o ritirare e consegnare l'auto di cui si è usufruito.