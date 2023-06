Arriva l’estate e la voglia di vacanza. Magari in libertà, grazie al noleggio di un’auto, magari in modalità Fly&Drive (ovvero prendo un volo e poi noleggio un’auto per andare in giro… per vacanze o per lavoro) e - oggi - anche in quella piuttosto gettonata Train&Drive (lo stesso di cui sopra, ma in treno. Ecco perché molti noleggiatori aprono sempre più uffici nelle stazioni…).

Ma dove trovare le migliori offerte per tariffe – queste, purtroppo rimarranno piuttosto salate anche quest’anno dopo un 2022 con costi altissimi – e tipologia di auto? Naturalmente online. Seguite i nostri sette consigli per noleggiare un’auto al meglio la prossima estate.

I consigli

È sempre una buona idea comparare l’offerta ma, attenzione, è sempre preferibile concludere poi l’operazione direttamente sul sito della società di noleggio. Naturalmente se assicura le stesse tariffe. Perché se succede qualcosa o si vuole fare cambi, anche all’ultimo minuto, è meglio non passare da un call center situato chissà dove. O da un form online. Lo stesso è meglio farlo se si vuole prendere un’auto a noleggio con una copertura completa. Non è che i siti di comparazione – parlo al plurale – in caso di incidente o di danno non vi coprano. Lo fanno però dovrete voi, in caso, anticipare le spese e poi venire risarciti. Le Kasko o similari direttamente con le società di noleggio invece, in casi malaugurati come un incidente o un avvenuto danno, fanno tutto loro. In ogni caso attenzione alle franchigie. Bene, una volta prenotata l’auto (ricordatevi che tutte le prenotazioni online si devono concludere con un’e-mail con tutti i dettagli della prenotazione) preparatevi alla consegna. Avete scelto chi ha l’ufficio in aeroporto? I tempi si restringono. Per chi ha l’ufficio al di fuori, attenzione che gli addetti siano quelli del vostro noleggiatore. Il momento del ritiro è molto importante. Controllate interni ed esterni e segnalate eventuali danni o anomalie, magari fotografatele anche con il vostro cellulare. Controllate l’equipaggiamento di bordo. Libretto compreso. Non vorrete pagare una ruota di scorta che qualcuno ha portato via in un precedente noleggio, vero? Ricordate che seggiolini per bambini o altri equipaggiamenti si pagano ed è meglio conoscere prima il prezzo. Solitamente l’auto si riporta con il carburante (o, visti i tempi, la carica delle batterie) con cui vi è stata consegnata. Spesso però la regola standard è con il pieno. Mettetevi solo d’accordo: se il serbatoio è a metà fatelo presente. Non sia mai che poi vi richiedano di riportarla con il pieno. Anche al momento della riconsegna ricontrollatela con l’addetto. In caso di drop off (la riconsegna dei box tipo quelli delle lettere) delle chiavi in notturna o con gli uffici chiusi, anche qui fotografate lo stato dell’arte dell’auto. Sia mai… Infine controllate gli addebiti sulla vostra carta di credito, anche quelli per la garanzia. Sapete “il sistema”, “problemi tecnici” o quant’altro possono causare ritardi (o non farli neppure) nel rientrare da cifre bloccate sulla carta.

Insomma noleggiate sì, ma cum Grano Salis. E se volete saperne di più controllate anche il vademecum che l’Unione consumatori ha realizzato in collaborazione con Aniasa (Associazione Nazionale Industria Autonoleggio e Servizi Automobilistici).