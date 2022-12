Chi prende una multa, signori miei, se la deve pure pagare. Questa sarebbe una lapalissiana affermazione per tutti coloro che guidano un mezzo. Ma non è sempre stato così.

Perché prima del 4 novembre 2021, quando venne approvato il decreto legge n.121, chi guidava un'auto a noleggio – diciamo così – aveva diversi spazi di manovra per non pagare le contravvenzioni prese.

Cos’ha sanato il decreto del 4 novembre del 2021

Prima di quella data, infatti, i noleggiatori venivano letteralmente presi d’assalto da notifiche di multe non pagate da parte dei loro locatori anche a distanza di mesi - se non di anni - perché, secondo l’art.196 del Codice della strada, in caso di contravvenzioni non pagate, “risponde solidalmente il locatario”. Ovvero sono fatti di chi la multa l’ha presa.

Cosa succede in caso di infrazione

Naturalmente per le Polizie Municipali locali - e ce ne sono ancora molte – è più facile notificare una multa a un singolo noleggiatore piuttosto che a una miriade di conducenti.

Ma sono proprio le società di noleggio (o quelle di car sharing) che, una volta ricevuta la notifica entro 90 giorni dall’infrazione effettuata, collaborerà fornendo alle autorità locali le generalità del sottoscrittore del contratto di locazione perché venga notificato correttamente il verbale. Il quale, così, difficilmente potrà scampare...

La società di noleggio non è tenuta a pagare la sanzione, in quanto non è responsabile della guida dei propri clienti, cosi come stabilito dall’art.196 del Codice della Strada e dal regolamentato dalla Polizia Stradale, con varie circolari.