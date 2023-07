Lunghezza: 4.241 mm

Larghezza: 1.793 mm

Altezza: 1.530 mm

Passo: 2.651 mm

Bagagliaio: min. 400/max. 1.395 litri (G-TEC: 278/1.273)

Le Skoda hanno da tempo la reputazione di essere sempre tra le vetture più spaziose delle rispettive categorie, e questo vale indifferentemente per berline, wagon e SUV. La Skoda Kamiq, la più piccola delle Sport Utilty del marchio, conferma in pieno questa filosofia, perché per un modello di segmento B è tra i più abbondanti sia nelle misure sia nei volumi interni.

La Kamiq condivide la piattaforma con Fabia e Scala e si piazza un po' a metà tra le due a livello di taglia, con una fisionomia che in realtà da un po' media tra berlina, wagon e crossover.

Skoda Kamiq, le dimensioni

La Skoda Kamiq è lunga 4,24 metri (4.241 mm), qualche mm più di Jeep Renegade che è uno dei riferimenti in questa fascia. La larghezza resta sotto gli 1,8 metri (1.793 mm) mentre l'altezza, con 1,530 mm, resta sopra il metro e mezzo. Il passo, ossia la distanza tra gli assi delle ruote anteriori e posteriori, è di 2.651 mm, piuttosto generoso visto che supera anche Volkswagen Taigo. Non male l'altezza da terra, che sfiora i 19 cm (188 mm).

2020 Skoda Kamiq Scoutline

Skoda Kamiq, abitabilità e bagagliaio

Pur non avendo né larghezza né altezza da record, la Skoda Kamiq ha dimensioni interne davvero generose: lo spazio per la testa supera il metro con 1.003 mm, mentre quello per le spalle arriva a 1,425 mm.

Il bagagliaio parte da ben 400 litri, che crescono di quasi 1.000 abbattendo il divano frazionato (il volume utile dietro i sedili anteriori arriva a 1.395 litri). Soltanto la presenza delle bombole sulla versione G-TEC a metano compromette un po' questo risultato riducendo il volume a 278/1.273 mm.

Ma la sua qualità maggiore è la versatilità: oltre al fondo regolabile in due posizioni, quella superiore a filo con la soglia di carico, dispone anche di un sistema di reti che agevolano la distribuzione del carico.

Skoda Kamiq, i sedili posteriori Skoda Kamiq, il bagagliaio Skoda Kamiq, il bagagliaio

Niente Diesel, in compenso c'è ancora il metano a cui il Gruppo Volkswagen si è dedicato con convinzione: la gamma offre quindi il tre cilindri turbo 1.0 TSI nelle versioni da 95 e 110 CV, il secondo anche con cambio doppia frizione DSG, e nella variante G-Tec da 90 CV soltanto manuale. AL vertice c'è invece il 1.5 TSI con disattivazione cilindri ACT da 150 CV, sempre con cambio DSG a richiesta.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 1.0 TSI 95 CV Benzina Anteriore, cambio manuale 1.0 TSI/DCT7 110 CV Benzina Ant., cambio man o aut. 1.5 TSI ACT/DSG 150 CV Benzina Ant., cambio man. o aut. 1.0 G-TEC 90 CV Metano/Benzina Anteriore, cambio manuale

Skoda Kamiq, le concorrenti con misure simili

Come accennato, Skoda Kamiq appartiene alla fascia dei B-Suv che è piuttosto affollata, specie nella zona alta che si avvicina al segmento C. Ecco una panoramica

Audi Q2: 4,21 metri

4,21 metri Fiat 500X: 4,26 metri

4,26 metri Ford Puma: 4,19 metri

4,19 metri Honda HR-V: 4,34 metri

4,34 metri Hyundai Kona: 4,21 metri

4,21 metri Jeep Renegade: 4,24 metri

4,24 metri Mini Countryman: 4,31 metri

4,31 metri Nissan Juke: 4,21 metri

4,21 metri Opel Crossland: 4,21 metri

4,21 metri Peugeot 2008: 4,30 metri

4,30 metri Renault Captur: 4,23 metri

4,23 metri SsangYong Tivoli: 4,24 metri

4,24 metri Suzuki S-Cross: 4,30 metri

4,30 metri Volkswagen Taigo: 4,27 metri

La prova della Skoda Kamiq