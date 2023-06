Il tema della sicurezza stradale è all'ordine del giorno in Italia, con le novità introdotte nel Codice della Strada (anche) in materia di biciclette e distanze di sicurezza: almeno 1,5 metri tra auto e ciclisti in fase di sorpasso, per evitare il ripetersi dei gravi incidenti che affollano le cronache.

Sensibilizzazione che vede anche Audi della partita attraverso varie attività, molte delle quali legati alla partnership con la 36a edizione della "Maratona dles Dolomites – Enel", in programma domenica 2 luglio. In parallelo verrà lanciata una campagna di comunicazione dove le auto lasceranno letteralmente spazio alle bici, lasciando 1,5 metri di spazio.

Tecnologie di protezione

Un segno per sottolineare l'importanza della sicurezza stradale, che ha nelle nuove tecnologie degli alleati preziosi. Tecnologie come il Pre sense front, per prevenire non solo gli impatti con altri veicoli ma anche con pedoni e biciclette grazie al lavoro congiunto di radar e telecamere o l’avviso di uscita che, attraverso avvisi audio e luminosi avverte i passeggeri della presenza di altri veicoli quando si aprono le portiere.

Con l'avvento dell'elettrico poi l'importanza riguarda anche il segnalare l'arrivo dell'auto e per questo tutte le Audi elettriche, come da direttiva europea, montano il sistema AVAS (acoustic vehicle alerting system) che emette un segnale acustico quando si procede fino ai 20 km/h.

Audi su due ruote

Come detto Audi sarà partner ufficiale della Maratona dles Dolomites – Enel 2023 e oltre a partecipare con una squadra ufficiale approfitterà dell'occasione per presentare la prima mountain bike elettrica della propria storia, sviluppata in partnership con l’italiana Fantic.

Caratterizzata da colori che ricordano la livrea dell'Audi RS Q e-tron E2 che ha corso la Dakar 2023 ha telaio in alluminio e carbonio, sospensioni Öhlins e motore da 250 Watt e 90 Nm di coppia alimentato da una batteria al litio da 720 Wh.