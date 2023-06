Dal 14 al 16 luglio torna il Circus elettrico della Formula E a Roma, sull'ormai classico circuito cittadino nel quartiere dell’Eur. A tal proposito, i residenti e i pendolari abituali in questa zona della Capitale già da alcune settimane sono stati interessati da diverse modifiche alla viabilità.

Il Comune di Roma ha lavorato per svariati mesi a stretto contatto con gli organizzatori dell'evento per l’allestimento del circuito, il quale, come ogni anno, si è svolto principalmente durante le ore notturne, per ridurre al massimo i disagi per automobilisti e il trasporto pubblico.

Nei prossimi giorni sono in programma altre modifiche alla circolazione di auto e bus che vi riassumiamo per muoversi nella Capitale senza problemi.

Come cambia la viabilità a Roma

Le operazioni di allestimento del circuito sono iniziate sabato 24 giugno e proseguiranno fino al 13 luglio. Ecco le modifiche principali:

dal 24 giugno divieto di parcheggio in Piazzale S.Domingo dalle 20:30 alle 5:30, in Piazzale dell’Industria, in via della Pittura, in Piazza Marconi, in viale dell’Arte e in via della Civiltà Romana

dal 30 giugno divieto di parcheggio in via della Letteratura e in Piazza Kennedy

chiusa del tutto piazza dell’Industria dalle 5:30 alle 20:30

dal 2 luglio chiusa via della Letteratura e chiuso parzialmente Piazzale delle Nazioni Unite in direzione centro. Inoltre divieto di parcheggio in Piazzale delle Nazioni Unite e in Viale delle Tre Fontane

presenti anche aree taxi integrative in piazza Giulio Pastore e viale Shakespeare.

dal 6 luglio chiuso Piazzale dell’Agricoltura

dall’8 luglio chiusa Piazza Luigi Sturzo e divieto di parcheggio in Piazza Sturzo e in Piazza Quadrato della Concordia

dal 10 luglio chiusa via Ciro il Grande

dall'11 luglio divieto di parcheggio in via Ciro il Grande e in tutta via della Civiltà Romana

vietato il transito all’interno dell’anello verde e, solo il sabato e la domenica, è vietato l’accesso pedonale nell’anello azzurro (tranne autorizzati)

chiusura delle rampe in direzione EUR dell’uscita Pontina del GRA dalle prime ore della mattina di giovedì 13 luglio e fino alle 5:30 di lunedì 17 luglio

Inoltre, come riportato sul sito dedicato di Roma Capitale, sempre dalle 20,30 di giovedì 13 luglio alle 5,30 della mattina di lunedì 17 luglio, è vietato il transito veicolare all'interno dell'anello verde che si estende da Viale del Pattinaggio a Viale Asia. Nelle stesse giornate via Cristoforo Colombo è chiusa al traffico nel tratto dell'Eur.

La mappa del quartiere Eur con viabilità modificata

I percorsi dei bus

L'allestimento del tracciato per l'E-Prix di Roma comporterà anche alcune modifiche per la viabilità pubblica:

Dalle ore 23:30 di martedì 4 alle 5.30 di sabato 8 luglio previste, come ogni anno, le linee notturne nMB e nME , deviate però su Via Cristoforo Colombo

, deviate però su Via Cristoforo Colombo Dalle ore 23:45 di venerdì 7 alle 5.30 di sabato 8 luglio il capolinea Agricoltura della linea n070 viene trasferito in Piazza Sturzo

della linea n070 viene trasferito in Piazza Sturzo Seguiranno aggiornamenti dedicati dall'azienda di trasporto pubblico locale Atac nelle prossime settimane

Le news su mobilità e Gran Premio

Come ogni anno, infine, il Comune di Roma ha realizzato un sito specificato dedicato che illustra tutte le modifiche alla viabilità e ai trasporti pubblici. Per scoprire, invece, tutte le ultime novità dalla Formula E sull’E-Prix di Roma potete visitare la sezione dedicata su Motorsport Italia.