Manca pochissimo al debutto della Mercedes CLE. Come annunciato dal teaser ufficiale, il nuovo modello della Casa di Stoccarda sarà presentato il prossimo 5 luglio alle 17, col brand tedesco che per l’occasione ne svelerà ogni dettaglio.

Protagonista da tanto tempo di numerose foto spia, la CLE è ormai pronta a inserirsi nella famiglia Mercedes, dove andrà a sostituire in un colpo solo sia la Classe C Coupé che la Classe E Coupé.

Prima la coupé, poi la cabrio

Negli avvistamenti degli scorsi mesi, la CLE ha perso gradualmente le sue mimetizzazioni, tanto che nelle foto spia più recenti si riescono a vedere bene i fari a LED e la caratteristica calandra Panamericana.

Mercedes CLE, le foto spia

In termini di dimensioni, la Mercedes CLE dovrebbe essere proprio a metà tra la Classe C e la Classe E, con una lunghezza prevista tra 4,7 e 4,8 metri, mentre la tecnologia di bordo dovrebbe mettere insieme il meglio dei due modelli.

Mercedes CLE Cabrio, le foto spia

Con ogni probabilità, il debutto riguarderà solo la coupé, ma dalle foto spia sappiamo che Mercedes sta lavorando anche a una versione cabrio con capote in tela.

I motori previsti

Al lancio commerciale (previsto verso fine 2023) la Mercedes CLE dovrebbe essere venduta in due varianti elettrificate, una col 2.0 turbo 4 cilindri da circa 300-310 CV e un’AMG 53 (sia a trazione posteriore che integrale) col 3.0 a sei cilindri in linea. Quest’ultima dovrebbe superare di slancio i 450 CV. Al momento non sappiamo se nei mesi successivi verrà introdotta una versione AMG 63, magari col 2.0 ibrido plug-in da 680 CV della Classe C.

Mercedes CLE, il render di Motor1.com

È da capire anche se Mercedes proporrà delle varianti diesel mild hybrid o se la CLE verrà venduta esclusivamente a benzina.

Intanto, aspettiamo il 5 luglio per saperne di più.