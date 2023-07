Positivo, ma deludente. Il settore auto interpreta così i dati sulle immatricolazioni in Italia che riguardano il primo semestre dell'anno. Da gennaio a giugno il totale delle nuove registrazioni ammonta a 841.343 unità, rispetto all'anno scorso è una crescita del 23% ma il numero, se paragonato a quello del 2019 ovvero al mercato auto prima della pandemia, significa un calo del 22,4%.

Solo a giugno, invece, secondo i dati diffusi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono state immatricolate 138.927 auto con un incremento del +9,2% su giugno 2022 (127.232 unità).

Per quanto riguarda il programma 2022-24 degli incentivi per l'acquisto di auto a basse emissioni, l’UNRAE chiede "di riparare alle 'storture' contenute nello schema, mediante: innalzamento dei tetti di prezzo e inclusione di tutte le persone giuridiche con bonus a importo pieno; destinazione alle fasce 0-20 e 21-60 g/Km dei 272 milioni avanzati dai fondi 2022". Va anche intensificata la diffusione delle infrastrutture di ricarica, come ricorda il Presidente, Michele Crisci.

Le alimentazioni più vendute

I veicoli elettrici BEV a giugno sono sostanzialmente stabili (+0,6%) mentre sull’anno la crescita è del +30,9% (quota 3,9%); le plug-in registrano un aumento pari a +6,3% (quota mese 5,4%) e nel progressivo annuo si attestano ad una crescita del +5,4% (quota del 4,6%). Le auto ibride incrementano del +30,5% (quota mese del 34,6%) in linea con la crescita da inizio anno (quota 35,2%).

Le auto BEV si posizionano al 4,4% in giugno (3,9% nel cumulato) e le PHEV al 5,4% (4,7% nel primo semestre), per una quota complessiva delle ECV al 9,8% del totale mercato. Le vetture ibride rappresentano il 34,8% delle preferenze (35,3% nel cumulato), con un 9,8% per le full hybrid e 25,0% per le mild hybrid.

Le vetture benzina (+6,3% a giugno) e diesel (-2,6% a giugno), invece, hanno andamenti opposti che portano la quota del primo semestre dell’anno rispettivamente al 28,1% e 19,2%. Infine, il GPL (-4,8% mese e +23,6% annuo) si attesta nei sei mesi all’8,8% di quota; il metano ha una rappresentatività dello 0,1% nel periodo gennaio-giugno.

Le auto benzina più vendute nel primo semestre 2023

Volkswagen T-Roc

Volkswagen T-Roc, 11.859 Volkswagen T-Cross, 11.440 Citroen C3, 10.189 Opel Corsa, 9.634 Volkswagen Polo, 9.137 Peugeot 208, 8.585 Dacia Sandero, 8.556 MG ZS, 7.748 Jeep Avenger, 7.101 Peugeot 2008, 6.939

Le auto diesel più vendute nel primo semestre 2023

Peugeot 3008

Peugeot 3008, 12.895 Jeep Renegade, 8.408 Fiat 500X, 8.239 Volkswagen Tiguan, 7.430 Audi Q3, 6.460 Volkswagen T-Roc, 5.936 Jeep Compass, 5.894 Dacia Duster, 4.701 Peugeot 2008, 4.330 Mercedes GLA, 3.960

Le auto GPL più vendute nel primo semestre 2023

Dacia Sandero

Dacia Sandero, 17.579 Dacia Duster, 10.586 Renault Captur, 8.006 Renault Clio, 5.018 DR 4.0, 4.436 DR 5.0, 4.108 Dacia Jogger, 3.354 DR 6.0, 2.278 Fiat Panda, 2.246 Lancia Ypsilon, 2.217

Le auto metano più vendute nel primo semestre 2023

Volkswagen Polo

Volkswagen Polo, 131 Seat Arona, 166 Seat Ibiza, 129 Seat Leon, 113 Volkswagen Golf, 108 Skoda Octavia, 88 Lancia Ypsilon, 70 Volkswagen Up!, 68 Audi A3, 51 Skoda Kamiq, 47

Le auto ibride più vendute nel primo semestre 2023

Fiat Panda

Fiat Panda, 46.900 Lancia Ypsilon, 21.574 Toyota Yaris Cross, 19.721 Ford Puma, 16.121 Fiat 500, 15.856 Toyota Yaris, 11.243 Nissan Qashqai, 10.268 Kia Sportage, 8.231 Ford Focus, 7.567 Hyundai Tucson, 7.405

Le auto ibride plug-in più vendute nel primo semestre 2023

Jeep Compass

Jeep Compass, 4.573 Ford Kuga, 3.612 Lync & Co 01, 2.984 Jeep Renegade, 2.973 Volvo XC40, 2.374 Cupra Formentor, 1.176 Alfa Romeo Tonale, 1.176 MINI Countryman, 1.151 Peugeot 3008, 1.148 Volvo XC60, 1.146

Le auto elettriche più vendute nel primo semestre 2023

Tesla Model Y

Tesla Model Y, 4.833 Tesla Model 3, 3.241 Fiat 500, 2.870 smart fortwo, 2.437 MG 4, 1.235 Renault Twingo, 1.170 Renault Megane, 1.128 Peugeot 208, 1.057 Audi Q4, 968 Dacia Spring, 935

