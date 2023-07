Ferrari ha il merito di aver praticamente inventato le hypercar, quelle auto super sportive che per prestazioni, prezzo e produzione limitata si pongono un gradino sopra le supercar. La prima è stata la Ferrari 288 GTO del 1984, seguita da F40, F50, Enzo e LaFerrari, ma il 2024 sembra l'anno giusto per poter vedere la nuova hypercar del Cavallino Rampante.

La conferma arriva dai continui avvistamenti dei muletti Ferrari impegnati nei test su strada delle soluzioni tecniche riservate alla sesta hypercar nella dinastia di Maranello, come quello immortalato nelle nuove foto spia che vi proponiamo e mostrano per la prima volta in azione il grande tergicristallo a spazzola singola e due bracci.

Aerodinamica da pista

Oltre alla classica mimetizzazione esterna è possibile intuire la presenza di tante prese d'aria e sfoghi d'aria destinati a gestire il calore sviluppato dalla nuova belva a motore centrale e, anche se la carrozzeria appare decisamente provvisoria, non mancano dettagli aerodinamici vistosi e interessanti come la grande ala regolabile posteriore.

La vista laterale della nuova hypercar Ferrari in forma di muletto

L'immancabile adesivo che indica un impianto elettrico di bordo ad alta tensione ci ricorda che la nuova hypercar sarà ibrida plug-in, un'ulteriore evoluzione di quanto già visto su Ferrari 296 GTB e SF90 Stradale.

Restano le portiere ad "ali di farfalla"

Dalle nuove immagini si può apprezzare anche il grande terminale di scarico posteriore di forma quasi rettangolare che è nascosto nella parte centrale della coda e affiancato da due finti terminali rotondi. Anche le luci posteriori sembrano provvisorie e prese da una SF90.

La grande ala e lo scarico centrale della nuova hypercar Ferrari

La parte alta delle portiere appare ricavata nel tetto, forma che lascia presagire l'apertura ad "ali di farfalla" simile a quella già vista su LaFerrari.

Ibrida plug-in col V6 da oltre 1.000 CV

A livello di motore la strada seguita dalla nuova hypercar potrebbe essere lontana dal V12 della LaFerrari e molto vicina a quella della Ferrari 499P Le Mans che ha vinto la più famosa delle 24 Ore. Questo significa un V6 biturbo abbinato a un motore elettrico per oltre 1.000 CV complessivi con tecnologia plug-in hybrid.

Ferrari hypercar, il render di Motor1.com

Il debutto della hypercar Ferrari dovrebbe avvenire nel 2024 con la versione Coupé, seguita dalla Spider e più avanti da una variante alleggerita e potenziata della famiglia XX. Per la produzione si parla di 828 esemplari così suddivisi: 599 Coupé, 199 Spider e 30 XX, probabilmente già tutti venduti a un prezzo che potrebbe partire da 1,5 milioni di euro.