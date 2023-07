Le offerte di Peugeot a luglio riguardano tutta la gamma della Casa francese: ne è un esempio la proposta sulla 308 berlina a gasolio, con l’originale formula i-Move che in pratica permette di saltare i primi due pagamenti. Vediamo i dettagli.

Il modello presentato è la Peugeot 308 berlina con il BlueHDI da 130 CV, il cambio automatico EAT8 e in allestimento Allure, dal prezzo di 34.370 euro.

Lo sconto iniziale, con l’adesione al finanziamento, è di 2.600 euro: si parte quindi da 31.770 euro. Con un anticipo di 9.210 euro, le prime due rate mensili sono pari a 0 euro, mentre le successive 33 rate ammontano a 299 euro, spese di incasso incluse (TAN7,99%, TAEG 9,39%).

La maxi rata finale, che è anche valore futuro garantito, è pari a 18.218,30 euro, per un massimo di 45.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più, da pagare in caso di restituzione o sostituzione.

Non sono indicati servizi aggiuntivi, disponibili su richiesta, e non è obbligatorio disporre di un usato, in permuta o da rottamare.

Vantaggi

Quella di Peugeot è proprio una promozione estiva: dopo l’anticipo, per un paio di mesi non ci sono rate da pagare. L’offerta di questa 308 ricorda un po’ quelle del periodo di emergenza Covid, quando si invitava all’acquisto riducendo i costi iniziali del finanziamento; se si dispone di un usato con un certo valore, si può anche ridurre o annullare l’importo dell’anticipo.

Svantaggi

In questo esempio non vengono indicati i costi di eventuali servizi aggiuntivi, che in ogni caso non sono in omaggio, ma pagati a rate.

In sintesi