Agosto si avvicina e con lui il grande esodo estivo che vedrà milioni di auto riversarsi sulle autostrade italiane, con ripercussioni sulla viabilità lungo la rete autostradale italiana. Come ogni anno la Polizia di Stato ha pubblicato uno schema con le previsioni del traffico, a indicare quali saranno i giorni più "caldi".

Come facilmente preventivabile i weekend del 5-6 e 12-13 agosto saranno quelli con la maggior concentrazione di veicoli.

Agosto 2023, le previsioni del traffico nel dettaglio

Secondo quanto rilevato dalla Polizia di Stato il primo giorno critico sarà venerdì 4 agosto, con bollini rossi (a indicare traffico intenso con possibile criticità) sia la mattina sia il pomeriggio. Andrà ancora peggio sabato 5 agosto: bollino nero (traffico critico) la mattina e rosso il pomeriggio, mentre domenica 6 agosto sarà una giornata da doppio bollino rosso.

Stesso schema nel weekend successivo: venerdì 11 agosto doppio bollino rosso, sabato 12 nero e rosso, domenica 13 giornata tutta rossa.

Per Ferragosto le previsioni del traffico dicono calma piatta lungo le autostrade italiane: la maggior parte degli spostamenti infatti avverrà lunedì 14, segnalato con doppio bollino giallo (traffico intenso).

Il contro-esodo, ovvero il ritorno alle proprie abitazioni, inizierà nel pomeriggio di venerdì 18 e continuerà sabato 19 e domenica 20 agosto, entrambe giornate da bollino rosso, come il weekend successivo e quello del 2 e 3 settembre.

Previsioni del traffico, come restare informati

Come al solito la raccomandazione è quella di prestare sempre la massima attenzione mentre si guida e di partire con l'auto messa a posto. Se ancora non lo avete fatto vi consigliamo di effettuare un check-up o meglio un tagliando, per assicurarsi che ogni cosa funzioni a dovere.

Una volta per strada poi ci sono numerosi modi per conoscere in tempo reale le condizioni del traffico: