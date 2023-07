Con la minaccia di temporali per la maggior parte della giornata di sabato 15 luglio e una velocità del vento prossima agli 80 km/h, i cancelli di Goodwood sono rimasti chiusi. E questo dopo che venerdì migliaia di visitatori sono stati costretti a stare sotto gli ombrelli e nei gazebo a causa della pioggia che ha bagnato l'evento di hill climb nell'anno del suo30° anniversario.

Prima della cancellazione, il maltempo aveva già causato diverse modifiche al programma, come l'annullamento dell'esibizione delle Red Arrows (il Gruppo acrobatico della Royal Air Force).

La decisione sofferta non ha precedenti in trent'anni di storia del festival ed è stata presa per garantire l'ordine pubblico oltre che sicurezza dei partecipanti.

È con profondo rammarico che abbiamo deciso che il Goodwood Festival of Speed non si svolgerà domani (sabato 15 luglio 2023)" - si legge in un comunicato.

Dopo aver consultato meteorologi, esperti di salute e sicurezza e altre importanti parti interessate, abbiamo preso la decisione di chiudere il sito dell'evento a causa di un forte allarme vento nell'area di Goodwood.

La sicurezza sul posto è la nostra massima priorità e i forti venti previsti metteranno a serio rischio le varie strutture temporanee del sito. Chiediamo gentilmente di non recarsi a Goodwood e di non tentare di accedere al sito.

Questa decisione non è stata presa a cuor leggero e Sua Grazia, il Duca di Richmond, insieme a tutto il team del Festival of Speed, è profondamente rattristato dal fatto che sabato non si svolgerà l'evento per la prima volta nella sua storia trentennale.

L'evento riprenderà come previsto domenica.