La Jaguar XKSS è una sportiva costruita in 16 esemplari a partire dal 1957, come versione stradale della sportiva da pista D-Type, ideata per le gare di endurance come la 24 ore di Le Mans.

Attualmente ne restano in circolazione solo 7 esemplari e uno sarà messo in vendita alla prossima asta di RM Sotheby's in programma durante i primi giorni di agosto per la Monterey Car Week 2023. Potrebbe diventare a tutti gli effetti l'inglese più costosa di tutti i tempi, con un prezzo superiore ai 12 milioni di euro. Ecco i dettagli.

Ne restano poche

La Jaguar XKSS, come anticipato, è uno dei modelli più rari della casa britannica. La produzione era inizialmente prevista in sole 25 unità, ma diversi esemplari sono andati distrutti in un incendio avvenuto all'interno della fabbrica proprio nel 1957 e quelli effettivamente in circolazione (o gelosamente custoditi all'interno di preziose collezioni) sono oggi soltanto 7.

Nel corso del 2016, la stessa Jaguar aveva annunciato che avrebbe riavviato la produzione in piccola serie per raggiungere il numero di 25 unità previste al tempo del progetto. Durante questi anni, alcune delle auto originali sono state sottoposte a cure estetiche importanti, per preservarne l'aspetto originale mantenendone allo stesso tempo inalterata la meccanica. Tra questi anche la XKSS in questione, salvata dalle fiamme e che sarà messa in vendita alla Monterey Car Week 2023.

Jaguar XKSS (1957)

Una delle più belle

Come spiegato dalla casa d'aste, l'esemplare di spider inglese, nell'inconfondibile colore verde scuro, è tra i più originali e meglio conservati esistenti oggi.

L'auto è stata ordinata nuova in California proprio nel 1957 dal pilota Lou Brero Sr. purtroppo deceduto in un tragico incidente stradale prima del ritiro effettivo dell'auto. Poche settimane dopo è stata quindi acquistata dal rivenditore di auto britanniche Sammy Weiss, proprietario della Oxford Motors di Sacramento, in California, che nel 1960 l'ha rivenduta all'imprenditore Sidney Colberg di San Francisco.

Jaguar XKSS (1957), il motore

Nel corso del tempo la particolare scoperta inglese è diventata di proprietà di Anthony Bamford (miliardario inglese) e Campbell McLaren (fondatore della UFC americana), arrivando fino ai giorni nostri con il blocco motore, la testa del cambio, l'asse posteriore e la carrozzeria originali, corrispondenti ai numeri di serie con cui è uscita dalla fabbrica.

Jaguar XKSS (1957), la vista posteriore

Nel corso della vendita presso l'asta RM Sotheby's della Monterey Car Week delle prossime settimane, potrebbe raggiungere un prezzo superiore ai 12 milioni di euro.