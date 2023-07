Ci siamo: l'esodo estivo sta per partire e con lui si riverseranno sulle autostrade italiane milioni e milioni di auto per raggiungere le località di villeggiatura. Se agosto sarà il mese più caldo, non solo per il clima, il traffico aumenterà in maniera sostanziosa già a partire dal weekend del 22 e 23 luglio.

Nella giornata di sabato ci sarà il primo bollino rosso della stagione, simbolo che indica traffico intenso. Ecco le previsioni dettagliate.

Previsioni traffico sabato 22 luglio 2023

Il fine settimana inizierà con una mattinata da bollino rosso per traffico dalle città verso le principali località turistiche italiane, con previsioni di miglioramento già a partire dal pomeriggio, segnalato con bollino giallo. La situazione tornerà tranquilla la sera, con gli italiani ormai giunti a destinazione e bollino verde.

Tutto normale invece nelle tratte inverse, dalle località turistiche verso le città, con bollino giallo la mattina e verdi nel resto della giornata.

Previsioni traffico domenica 23 luglio 2023

Domenica mattina situazione da bollino giallo, ovvero traffico moderatamente intenso, la mattina e verde nel pomeriggio e la sera. Il 23 luglio inizierà il controesodo e verso le grandi città il pomeriggio vedrà riversarsi sulle autostrade numerosi veicoli, con bollino rosso (traffico intenso) nelle ore centrali della giornata.

Ricordiamo che sabato 22 luglio dalle 8.00 alle 16.00 e domenica 23 luglio dalle 7.00 alle 22.00 vige il divieto di circolazione per i mezzi pesanti.

Lo schema delle previsioni del traffico per l'estate 2023

Le previsioni meteo

Per quanto riguarda le previsioni meteo del weekend 22 - 23 luglio 2023 sabato al nord ci saranno precipitazioni diffuse, anche con grandinate e venti forti. Le temperature sono date in discesa rispetto ai valori di questi giorni.

Al centro-sud invece il meteo sarà soleggiato pressoché ovunque, con possibilità di rovesci nelle Marche, mentre in Sicilia e Puglia si raggiungeranno temperature elevate, superiori ai 40°.

Domenica tornerà il sole su quasi tutta Italia, con nubi previste sul Triveneto e sulle montagne della Lombardia, con temperature stabili al centro-sud e in aumento al nord.

Traffico, i consigli per rimanere informati

Ricordiamo che sugli oltre 1.400 km di tratte autostradali è attivo il sistema SICVe (erede del Tutor) per il monitoraggio della velocità media. Saranno accesi anche numerosi autovelox, la loro posizione è consultabile sul sito della Polizia di Stato è possibile trovare un elenco dei cantieri attivi durante l’estate.

Come sempre la raccomandazione è quella di prestare sempre la massima attenzione mentre si guida e di partire con l'auto messa a posto. Se ancora non lo avete fatto vi consigliamo di effettuare un check-up o meglio un tagliando, per assicurarsi che ogni cosa funzioni a dovere.

Una volta per strada poi ci sono numerosi modi per conoscere in tempo reale le condizioni del traffico: