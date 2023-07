Toyota sarebbe al lavoro su un nuovo SUV elettrico a 7 posti per il brand Lexus. Come riportato dal forum Lexus RX Owners, il 19 luglio 2023, la casa automobilistica giapponese ha depositato presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPA) quattro nuove domande di registrazione del marchio per diverse versioni della Lexus TZ.

In particolare, la Casa vorrebbe registrare quattro nomi, tra cui TZ450e e TZ550e.

La versione elettrica della TX?

Se avete familiarità con la nomenclatura di Toyota e Lexus, saprete che la "Z" indica i modelli BEV. Per esempio, Toyota ha la bZ4X, mentre Lexus ha la RZ 450e, l'alternativa elettrica alla RX.

Lexus TX (2024)

A ciò si aggiunge che il marchio ha recentemente presentato per il mercato nordamericano la Lexus TX, un SUV a 7 posti a benzina posizionato tra la RX e la GX e nato sulla stessa piattaforma della Toyota Grand Highlander. Così, la TZ potrebbe essere la controparte puramente elettrica del TX.

Per ora sappiamo solo che Toyota si è portata avanti sui diritti commerciali del nome, ma possiamo aspettarci che la TZ resti fedele al linguaggio stilistico visto sulla RZ, con la grande calandra a forma di clessidra, il logo Lexus illuminato e la barra LED posteriore.

Le possibili basi

Finora, Toyota e Lexus hanno utilizzato la piattaforma e-TNGA per i loro SUV elettrici, ma la TZ potrebbe essere basata su una piattaforma EV dedicata. La e-TNGA condivide diversi componenti con la TNGA specifica per i motori endotermici e quindi non è economicamente vantaggiosa come le piattaforme EV dedicate.

Lexus RZ450e

Tra l'altro, la Casa giapponese ha già dichiarato di avere in programma la produzione di un SUV elettrico Toyota a 7 posti nell'impianto di Georgetown, nel Kentucky, a partire dal 2025, e la TZ sarà probabilmente la sua iterazione Lexus più premium. In tal senso, anche se il marchio è stato depositato presso l'EUIPA, è possibile che il SUV elettrico Lexus venga offerto anche negli Stati Uniti.