Per la Toyota Highlander, lanciata nel 2021, è arrivato il momento di un primo aggiornamento. Le novità del Model Year 2023 riguardano essenzialmente la dotazione e gli equipaggiamenti, che si arricchiscono di nuovi stili per carrozzeria e cerchi in lega e funzionalità tecnologiche per l’abitacolo.

L’Highlander (che in Italia nel 2022 ha raggiunto una quota del 15% nel segmento E dei SUV) è già ordinabile in concessionaria con prezzi da 57.500 euro.

Ancora più connessa

La novità più evidente dell’Highlander è la vernice metallizzata Cypress Green, la quale si può abbinare a nuovi cerchi in lega nero lucido da 20”. A bordo, invece, troviamo il nuovo sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo in alta definizione da 12,3” e funzionalità aggiuntive come la navigazione basata su cloud con informazioni in tempo reale e un assistente vocale.

Questa nuova funzione è utilizzabile senza l’impiego di uno smartphone e non presenta costi aggiuntivi per i dati. La Toyota, infatti, viene venduta con un piano dati quadriennale all-inclusive che comprende, oltre alle informazioni per la navigazione, anche gli aggiornamenti automatici all’intero sistema.

Tra l’altro, il nuovo impianto multimediale consente il controllo remoto della vettura tramite app. Ad esempio, attraverso lo smartphone si possono sbloccare le portiere e azionare le luci di emergenza per localizzare l’auto in un parcheggio affollato.

Oltre al nuovo infotainment, sull’Highlander MY 2023 debutta un quadro strumenti digitale da 12,3” con grafica personalizzabile nei quattro design Casual, Smart, Tough e Sport.

Motore confermato e allestimenti rinnovati

Nessuna novità per l’unica motorizzazione disponibile in Italia. La Toyota Highlander è sempre spinta da un powertrain full hybrid con trazione integrale AWD-i abbinato al cambio automatico e-CVT e composto da un 2.5 a ciclo Atkinson e due motori elettrici (uno anteriore e uno posteriore) per un totale di 248 CV.

Per quanto riguarda la gamma, la Toyota è disponibile nei tre allestimenti Trend, Lounge ed Executive.

Nella dotazione della Trend troviamo, tra i vari optional, i cerchi in lega da 18”, il nuovo sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 8”, fari LED, interni in pelle con sedili anteriori riscaldati e regolazioni elettriche, il climatizzatore tri-zona e la nuova vernice Cypress Green.

Nella Lounge sono di serie il Toyota Smart Connect+ con display da 12,3” e navigazione integrata, il digital cockpit da 12,3”, i cerchi in lega da 20” e il portellone posteriore ad azionamento elettrico.

Infine, nel top di gamma Executive sono inclusi i cerchi in lega da 20” in nero lucido, interni in pelle naturale grigia o nera, sedili anteriori ventilati e posteriori riscaldati, il Panoramic View Monitor a 360° e l’impianto audio JBL.

I prezzi partono da 57.500 euro per la Trend per salire ai 63.500 euro della Lounge e ai 68.500 euro della Executive. L’Highlander MY 2023 è già ordinabile e le prime consegne sono previste per l’inizio del 2023.