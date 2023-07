Lunghezza: 3.700 mm

Larghezza: 1.660 mm

Altezza: 1.605 mm

Passo: 2.435 mm

Bagagliaio: min. 260 litri max. 514 litri

Tornata nel con una generazione completamente nuova la Suzuki Ignis si è discostata - e di molto - dalla sua antenata, mettendo sul piatto elementi di sicuro appeal come assetto (non troppo) rialzato, look da crossover con tocchi personali, dimensioni contenute e motori per nulla assetati.

Ingredienti molto apprezzati dal pubblico ai quali si aggiungono la giusta dose di tecnologia e interni che, pur non particolarmente ampi, permettono di viaggiare comodi in quattro con più di uno zainetto al seguito.

Suzuki Ignis, le dimensioni

Al debutto la Suzuki Ignis è stata chiamata l'anti Fiat Panda e in effetti le dimensioni pongono la piccola giapponese nello stesso segmento della bestseller italiana: la lunghezza della Ignis è di 3,7 metri (3.700 mm), circa 2 cm in più rispetto alla Panda. La larghezza è invece di 1,66 metri (1.660 mm) mentre altezza e passo (la distanza tra il centro ruota anteriore e posteriore) sono rispettivamente di 1,6 (1.605 mm) e 2,43 metri (2.435 mm).

Suzuki Ignis, abitabilità e bagagliaio

Una delle qualità migliori della Suzuki Ignis riguarda lo sfruttamento degli spazi interni: alle dimensioni esterne particolarmente contenute corrisponde infatti un'abitabilità quasi inaspettata, con spazio senza sacrifici per quattro persone. Chi siede sui sedili anteriori può contare sul riscaldamento di serie, mentre il divanetto posteriore scorre in lunghezza di 16 cm, adattandosi così all'altezza dei passeggeri.

La modularità permette anche di variare la capacità del bagagliaio che da un minimo di 260 passa a 360 litri con sedili tutti avanti (quasi quanto una compatta di segmento C), mentre abbattendo gli schienali si arriva a 514.

Altezza da terra e gradino che si forma tra la soglia di carico e il pavimento non sono particolarmente ridotti.

Dal restyling presentato 3 anni fa la Ignis è disponibile, come il resto della gamma Suzuki, unicamente con motorizzazione elettrificata, il 1.2 mild hybrid abbinabile o alla trazione anteriore o all'integrale, potendo scegliere anche tra cambio manuale 5 marce e automatico CVT. La potenza è di 83 CV mentre la coppia arriva a 107 Nm. Valori non esagerati ma che muovono con discreto brio un peso inferiore alla tonnellata.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 1.2 Hybrid 83 CV Benzina Anteriore o integrale, cambio automatico o manuale

Suzuki Ignis, le concorrenti con misure simili

Come detto la rivale principale della Suzuki Ignis è la Fiat Panda, anch'essa disponibile (ora solo in versione a tiratura limitata) con la trazione integrale. Ci sono poi la Toyota Aygo X e la Suzuki Jimny, in commercio però unicamente in versione autocarro N1. Il segmento delle citycar comprende poi anche Hyundai i10, Fiat 500, Lancia Ypsilon e Suzuki Swift.