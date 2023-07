Il mercato delle auto usate continua a crescere nel 2023. Nel mese di maggio sono stati registrati in Italia 432.329 trasferimenti di proprietà, per un aumento complessivo del 9,6% rispetto allo stesso periodo nel 2022 (394.336 volture).

Grazie a questi dati molto positivi, nei primi cinque mesi dell'anno il settore della rivendita delle auto ha raggiunto un totale di 2.074.847 passaggi, in aumento del 6,8% rispetto all'anno precedente. Come di consueto, la regione dove si sono registrati più scambi è stata la Lombardia, seguita dal Lazio, dalla Campania e dalla Sicilia.

Diesel e benzina sempre in testa

Nel mese di maggio le alimentazioni che hanno totalizzato un maggior numero di passaggi di proprietà e minivolture sono state, come accade da ormai oltre un anno, quelle diesel e benzina non elettrificate.

Le ibride full e mild, allo stesso tempo, hanno fatto un piccolo balzo in avanti, salendo a quota 5,7% sul totale, distanziando ancora di molto le ibride plug-in ricaricabili, che hanno a loro volta toccato una quota dello 0,5% del totale.

Per quanto riguarda le doppie alimentazioni, invece, entrambe sono salite dello 0,2% rispetto al 2022, fermandosi a quota 2,4% del totale per le benzina/metano e 4,4% del totale per le benzina/GPL.

Parlando di minivolture, infine, complessivamente per tutte le alimentazioni il mese di maggio ha registrato un aumento del 12,1% rispetto al 2022.

Quota Maggio 2022 Quota Maggio 2023 VAR% Benzina 40,2% 38,5% -1,7% Diesel 48,9% 48,1% -0,8% Elettrico 0,6% 0,5% -0,1% Ibride HEV + MHEV 3,6% 5,7% +2,1% Ibride PHEV 0,6% 0,5% -0,1%

Dove si scambiano più auto usate

Regione Maggio 2022 Maggio 2023 VAR % Lombardia 15,7% 15,9% +0,2% Lazio 10,2% 9,9% -0,3% Campania 9,2% 8,9% -0,3% Sicilia 8,8% 8,1% -0,7% Veneto 7,2% 7,8% +0,6% Piemonte 7,6% 7,6% 0 Emilia Romagna 7,2% 7,3% +0,1% Puglia 7,2% 6,9% -0,3% Toscana 5,9% 6,0% +0,1% Calabria 3,1% 3,1% 0 Sardegna 3,3% 3,1% -0,2% Trentino Alto Adige 2,6% 2,9% +0,3% Marche 2,2% 2,3% +0,1% Liguria 2,2% 2,3% +0,1% Abruzzo 2,1% 2,3% +0,2% Friuli Venezia Giulia 2,0% 2,0% 0 Umbria 1,5% 1,6% +0,1% Basilicata 0,9% 0,9% 0 Molise 0,6% 0,6% 0 Valle d'Aosta 0,2% 0,2% 0

Fonte: UNRAE – Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri