Dacia ha scelto da tempo non solo la via dell’elettrico e dell’ibrido, ma anche quella del GPL: a luglio, quindi, una best seller come la Duster è in offerta con questo tipo di alimentazione.

La Dacia Duster a trazione anteriore con il TCe da 100 CV ad alimentazione mista benzina-GPL e in allestimento Journey, è proposta a 20.700 euro.

Senza obbligo di rottamazione, l’anticipo è di 4.800 euro, mentre le rate mensili sono 36 da 168,59 euro (TAN 3,99%, TAEG 5,31%); al termine c’è la maxi rata di 13.662 euro, con un limite massimo di 30.000 km in caso di sostituzione o restituzione, e 0,10 euro al chilometro come costo esubero.

Dacia offre numerosi servizi compresi nella rata di esempio, come tre anni di protezione auto, manutenzione ordinaria e GAP insurance in caso di furto o distruzione del veicolo, più un anno di Driver insurance.

Vantaggi

L’offerta di Dacia ha tra i punti di forza il prezzo di attacco concorrenziale della Duster a GPL, che consente di mantenere relativamente bassi gli importi; anche i tassi di interesse sono inferiori rispetto alla media del periodo, e la rata comprende vari servizi.

Svantaggi

Nell’offerta non c’è un effettivo sconto iniziale rispetto al listino normale della Duster, e a luglio sulla versione a GPL non c’è comunque la possibilità di ottenere l’Ecobonus statale.

In sintesi