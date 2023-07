La Dodge 116 coupé del 1924 aveva la reputazione di essere una macchina di qualità e ben costruita, dotata di un affidabile motore a quattro cilindri in linea in grado di generare una discreta potenza per l'epoca.

Gli interni erano rivestiti con materiali pregiati e offrivano ai passeggeri un'esperienza di guida tranquilla e confortevole. Si trattava di un ottimo esempio di innovazione automobilistica, che metteva in mostra le capacità di progettazione e design, sempre in evoluzione, della Casa americana. Ma quanto poteva essere affidabile?

La risposta ci arriva grazie a un incredibile ritrovamento di un esemplare ritrovato all'interno di un fienile dopo 83 anni di assoluto riposo. Ecco la sua storia.

Un restauro quasi non necessario

L'azienda Classic Car Rescue si è recentemente imbattuta nella coupé firmata parcheggiata nel 1940 all'interno di un fienile. Da quel momento nessuno - ma proprio nessuno - l'hai più messa in moto né tantomeno guidata. Il suo riparo doveva essere particolarmente valido perché considerando che si tratta di un'auto di 99 anni di età, le condizioni in cui è stata ritrovata sono sorprendentemente buone.

Talmente buone che per riportarla alla luce non è servito nessun carro attrezzi: è bastato mettere un po' di benzina del serbatoio e avviare il motore che, dopo qualche borbottio, ha iniziato a girare come fosse stato spento la sera prima.

Oltre alle componenti meccaniche, anche carrozzeria e interni si sono tutti mantenuti in ottime condizioni e potrebbe bastare un'operazione di pulizia di fino per riportare il tutto allo splendore di un tempo.

Una Dodge 116 simile a quella ritrovata

Meccanica da rivedere

La messa in moto invece ha richiesto qualche sforzo in più. L'impianto elettrico della vecchietta firmata Dodge, infatti, dopo approfondite analisi è risultato essere piuttosto danneggiato, con la necessità di sostituzione di un condensatore non più disponibile come ricambio.

Allo stesso modo le candele, più grandi delle loro controparti moderne, hanno necessitato di un'approfondita revisione. Il lato positivo però è stato che la maggior parte dei componenti principali del motore sono risultati molto simili a quelli dei modelli moderni e non ci dovrebbero essere quindi particolari problemi nel ripristinare il 3.5 4 cilindri da 35 CV.

