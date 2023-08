Non solo ibride plug-in: grazie alle iniziative delle Case, anche le mild hybrid 48V possono ottenere specifiche in agosto agevolazioni in caso di rottamazione. Ford, ad esempio, combina tassi di interesse particolarmente agevolati con uno sconto fino a 6.200 euro per una Focus Hybrid da 125 CV.

Nel dettaglio, il prezzo di partenza della Ford Focus 5 porte con il tre cilindri 1.0 EcoBoost hybrid in allestimento ST-Line è di 31.000 euro; si può scendere a 26.800 euro in caso di rottamazione o permuta di un veicolo immatricolato entro il 31 dicembre 2012 di proprietà da almeno sei mesi.

Lo sconto maggiore, però, si ottiene con l’adesione al finanziamento Idea Ford: in questo caso, si parte da 24.800 euro, con un anticipo di 2.800 euro e 36 rate mensili da 222,88 euro (TAN 2,95%, TAEG 4,12%).

Al termine, la maxi rata ammonta a 16.120 euro, per un massimo di 30.000 km e 0,20 euro per ogni chilometro percorso in più, da pagare in caso di restituzione o sostituzione.

Vantaggi

L’elemento di maggiore spicco è il TAN al 2,95%, decisamente inferiore rispetto alla media del periodo. Ford consente di avviare il finanziamento per la Focus mild hybrid con un basso anticipo, compensabile con una permuta, e uno sconto iniziale piuttosto consistente, me mantiene la rata sotto i 230 euro mensili, spese incluse.

Svantaggi

Nell’esempio Idea Ford non vengono compresi eventuali servizi aggiuntivi, che potrebbero dare un’idea più precisa dei costi in caso di adesione; inoltre, le spese mensili di incasso rata di 5 euro, piuttosto alte, devono essere aggiunte all’importo della rata mensile.

In sintesi