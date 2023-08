Le nuove Opel diventano ancora più connesse. La Casa del Fulmine ha presentato tre nuovi pacchetti dedicati all’infotainment di bordo chiamati Connect One, Connect Plus e Connect Premium, con quest’ultimo che sarà disponibile nei prossimi mesi.

I primi due pacchetti si possono già attivare tramite l’app myOpel o lo store Opel Connect e riguardano tutti i modelli ordinati dopo il 3 luglio 2023. Ecco le proposte.

Cosa è incluso nei pacchetti Opel

Il pacchetto Connect ONE è incluso con l’acquisto del veicolo ed è valido per 10 anni. Sono inclusi il servizio eCall per le emergenze e il B-Call per ricevere assistenza stradale.

A ciò si aggiunge la già presente app myOpel, da cui si possono vedere le informazioni sullo stato del veicolo e dei vari sistemi, dalla trasmissione ai freni, alla pressione degli pneumatici passando per l’elettronica di bordo. E nel caso in cui compaia un messaggio d’avviso, l’utente può richiedere un appuntamento in una concessionaria.

L'infotainment a bordo dell'Opel Astra

Il Connect PLUS è utilizzabile nei primi sei mesi dell’auto e include la navigazione live con informazioni su traffico e meteo in tempo reale e ricerca di punti di interesse e parcheggi. Inoltre, le portiere possono essere sbloccate e bloccate e i fari e il clacson possono essere attivati dallo smartphone.

La dotazione è ancora più ricca per Astra e Corsa elettriche, che hanno anche l’EV Trip Planner, un navigatore evoluto che pianifica il viaggio tenendo in considerazione l’autonomia della vettura e la presenza di colonnine lungo il percorso. Sempre per i modelli elettrici, la funzione E-Remote consente di avviare e interrompere la ricarica e per creare impostare piani di ricarica e orari per il precondizionamento dell’auto.

Da fine 2023 si aggiungerà il Connected Alarm. Disponibile per tutti i modelli dotati di fabbrica di un sistema di allarma e di una centralina OpelConnect, il sistema invia all’app dei rapporti dettagliati sulla data, l’ora e la causa dell’allarme.

Chi desidera mantenere Connect PLUS sulla propria Opel anche dopo i sei mesi di utilizzo gratuito può stipulare un abbonamento annuale da 60 euro o 100 euro, a seconda che si preferisca o meno il sistema di navigazione.