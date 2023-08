Come gli appassionati ben sanno, la storia dei motori BMW è particolarmente complessa, sia perché le famiglie di propulsori che la compongono sono frutto di un'evoluzione particolarmente rapida, quasi frenetica, sia perché ogni famiglia ha quasi sempre generato diverse serie derivate per usi specifici.

Il motore S62 (o S62B50 volendo citare la sigla completa) è uno di questi: variante ad alte prestazioni del V8 M62, è noto soprattutto per aver equipaggiato la M5 E39 del '98 e due anni più tardi la speciale spider Z8.

Pioniere di raffinatezza

Il motore S62 ha tra le sue caratteristiche di spicco quella di essere il primo motore V8 BMW ad impiegare la distribuzione con doppio Vanos, la fasatura variabile degli alberi a camme che comandano le valvole di aspirazione e di scarico.

Prodotto nello stabilimento BMW di Dingolfing, lo stesso dove nascono i modelli delle Serie 5 e 7 e derivate, si distingue dall'unità di base per una serie di caratteristiche peculiari tra cui un corpo farfallato per ciascuno degli otto cilindri, con azionamento elettronico e la regolazione della risposta dell'acceleratore con modalità "normale" e "sportiva" selezionabile dal conducente.

Il V8 MW S62

Ha inoltre un rapporto di compressione aumentato da 10:1 a 11:1, una doppia catena di distribuzione, alberi a camme cavi, una centralina Siemens specifica, prese d'aria doppie e sensori di flusso di massa e una lubrificazione a carter semi-secco, con due pompe aggiuntive per mantenere il flusso attivo anche nelle curve ad alta velocità.

BMW M5 E39, la meccanica

Top non soltanto per potenza

Al momento del debutto, con una cilindrata di 4.941 cc (alesaggio e corsa misurano 94 x 89 mm), il motore S62 è il V8 più "grande" della gamma. Eroga 400 CV a 6.600 giri/min., con una coppia massima di 500 Nm a 3.800 giri/min e un limite di fuorigiri a 7.000 giri.

L'esordio, come accennato, avviene nel 1998 sulla M5 E39, che tocca i 30 km/h con accelerazione 0-100 in 4,8 secondi. Due anni dopo, il motore va a equipaggiare la specialissima Z8, una spider in alluminio prodotta in edizione limitata diventata celebre anche per la partecipazione al film "Il mondo non basta" della serie 007.

Ascari ZK1, la meccanica

Non è tutto: come in altre occasioni, BMW fornisce questa unità anche a piccole factory che necessitano di equipaggiare le loro auto con unità potenti ma leggere e sofisticate. L'S62 nella fattispecie finisce nei cofani delle Ascari KZ1 e A10.