Dacia semplifica i nomi delle promozioni finanziarie, ma non la tipologia di offerta: ora il finanziamento con anticipo, mini rate e maxi rata finale si chiama "Valore Futuro Garantito", anche se la caratteristica che salta di più all'occhio è l’aggiunta di molti servizi. Vediamo, ad esempio, quanto proposto sulla Dacia Jogger a GPL.

Per un Dacia Jogger TCe ECO-G da 100 CV, in allestimento Expression, il listino proposto è di 19.700 euro. L’offerta, che non richiede permuta o rottamazione, prevede un anticipo di 4.950 euro e 36 rate mensili da 198,77 euro (TAN 6,99%, TAEG 8,65%).

La rata finale è di 12.608 euro, con le opzioni di sostituzione, resituzione o riscatto, anche rateale. Se si restituisce l’auto, si pagano 0,10 euro per ogni chilometro in eccesso rispetto ai previsti 30.000 km.

Dacia garantisce nell’esempio “tre anni di tranquillità”: nella rata sono infatti compresi tre anni di protezione auto, manutenzione ordinaria e GAP insurance in caso di furto o danno totale, più un anno di Driver insurance.

Vantaggi

Il listino iniziale competitivo della Jogger GPL rende possibile una rata di poco superiore ai 200 euro al mese, inclusi i costi di incasso; in questo importo, Dacia comprende anche un gran numero di servizi, simili a quelli delle offerte di noleggio a lungo termine.

Svantaggi

Il limite di percorrenza è di 10.000 km l’anno, senza pagare penali, e la versione della Jogger non è la 7 posti.

In sintesi