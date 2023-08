Non si fermano neppure in agosto le offerte sull’intramontabile Lancia Ypsilon: vediamo ad esempio il finanziamento Lancia Più sull’allestimento Gold.

La Lancia Ypsilon con il 1.0 FireFly 70 CV mild hybrid costa, di listino, 19.000 euro; questo importo scende a 16.800 euro con la rottamazione di un usato, oppure a 15.000 euro aderendo al finanziamento.

A questo punto ci sono da pagare l’anticipo di 3.583 euro e le 47 rate mensili da 159 euro (TAN 8,49%, TAEG 10,69%), incluse le spese di incasso.

La maxi rata finale è di 7.877 euro, con la possibilità di riscatto, oppure di sostituzione o restituzione: in questi ultimi due casi, c’è un limite di 40.000 km da non superare, altrimenti si pagano 0,10 euro per ogni chilometro in più.

Non sono indicati servizi aggiuntivi, che comunque è possibile integrare nella rata mensile.

Vantaggi

Lo sconto di 4.000 euro proposto da Lancia in caso di rottamazione è piuttosto consistente in rapporto al prezzo iniziale della Ypsilon Gold: questo consente di ottenere un anticipo di poco superiore si 3.500 euro, e soprattutto una rata mensile di 159 euro spese incluse.

Svantaggi

Nell’esempio mancano eventuali servizi aggiuntivi; per ottenere gli esatti importi occorre sempre considerare IPT, PFU, oneri finanziari e costi fissi.

In sintesi