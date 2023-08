Alla Monterey Car Week debutta la versione aggiornata della BAC Mono. La sportiva da track day è stata rivista nell'estetica e nel powertrain per essere ancora più estrema e pronta ad affrontare i circuiti di mezzo mondo.

Con un rapporto potenza-peso di 553 CV per tonnellata e l'assenza totale del tetto, la BAC si conferma una delle supercar più folli presenti a listino, con un prezzo di partenza che dovrebbe essere intorno ai 200.000 euro.

Modifiche di dettaglio

L'aggiornamento della carrozzeria prende spunto dalla Mono R, la variante finora più esagerata della BAC. Sulla nuova Mono troviamo luci LED al centro, un disegno diverso del paraurti anteriore e uno spoiler che avvolge l'intera zona posteriore dando un look quasi da Formula 1.

BAC Mono (2024)

Ulteriori aggiornamenti hanno riguardato le sospensioni e il telaio per migliorare ulteriormente l'handling in pista, mentre gli pneumatici Pirelli Trofeo R sono stati appositamente progettati per la Mono.

Aspirata e cattivissima

Tra le novità meccaniche, c'è anche il 2.5 4 cilindri aspirato di origine Ford modificato da Mountune e portato a 315 CV e 313 Nm, con un incremento di 6 CV e 5 Nm rispetto al precedente modello. Il peso, invece, è sceso da 570 kg, ossia 10 kg in meno.

BAC Mono (2024)

Il propulsore della Mono tocca gli 8.000 giri al minuto e trasmette la potenza unicamente alle ruote posteriore tramite un cambio automatico sequenziale a 6 rapporti con rapporti configurabili. Lo scatto 0-100 km/h è sceso di 1 decimo a 2,7 secondi, mentre non ci sono dati precisi riguardo alla velocità massima.

In ogni caso, nel 2024 verrà introdotta una variante ancora più potente che utilizzerà il 2.3 EcoBoost presente sulla Focus ST (dove eroga 280 CV). Ciò permetterà a BAC di vendere la Mono di ampliare la vendita ad altri mercati nel mondo in cui vigono normative severe sulle emissioni.