Il mondo dell'auto sta vivendo una vera e propria rivoluzione. In questi mesi, infatti, abbiamo parlato più volte del cambiamento della supply chain globale dei produttori, del reshoring (cioè la tendenza di riportare in patria la produzione dei componenti) e dei vari incidenti marittimi che hanno causato una grande scossa "elettrica" nel settore.

Oggi però c'è una nuova notizia che riguarda più da vicino la Cina. Secondo alcuni analisti di Automotive News Europe, il Paese orientale è diventato il primo esportatore mondiale di auto, spodestando dal trono il Giappone. Si tratta di un sorpasso storico.

Potenza cinese

I motivi di questo cambiamento radicale stanno, ovviamente, quasi tutti nella mobilità elettrica. L'aumento della domanda di auto a zero emissioni da parte dei consumatori europei, infatti, ha spinto i tantissimi produttori cinesi a "migrare" soprattutto verso il Vecchio Continente (ma anche verso gli Stati Uniti), sfidando perfino alcune problematiche logistiche non di poco conto - come il caro noli delle navi car carrier.

Scendendo più nel dettaglio dei numeri, Automotive News Europe ha comunicato che gli ultimi dati divulgati dalla Japan Automobile Manufacturers Association (l'Associazione che riunisce tutti i produttori di auto giapponesi) mostrano che le esportazioni di veicoli dal Paese del Sol Levante sono aumentate del 17% su base annua nei primi sei mesi del 2023, toccando quota a 2,02 milioni di unità.

Toyota Land Cruiser Prado 2023 Mazda MX-5

Si tratta di numeri piuttosto positivi, ma contrastati dai numeri ancora più incoraggianti comunicati dalla China Association of Automobile Manufacturers (l'Associazione che riunisce tutti i produttori di auto cinesi) che a loro volta mostrano che le esportazioni di auto dal Paese, sempre nei primi sei mesi del 2023, sono aumentate del 77% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, toccando quota 2,34 milioni di unità spedite all'estero.

BYD Han Aiways U6

Valore elevato

A rendere la Cina il Paese numero uno al mondo per esportazioni di auto, però, non è stato solo il quantitativo di auto inviate altrove, ma anche il denaro che queste hanno generato.

Sempre secondo la China Association of Automobile Manufactures il valore monetario delle esportazioni di veicoli cinesi nei primi sei mesi del 2023 è aumentato del 110% rispetto al 2022, raggiungendo quota 46,4 miliardi di dollari.

Numeri anche in questo caso molto validi, che hanno permesso al Paese orientale di sorpassare perfino la Germania, oggi ferma al secondo posto. Per sapere se questa tendenza continuerà anche nei prossimi anni non resta che attendere. E voi comprereste un'auto cinese oggi? Fatecelo sapere nei commenti sui nostri profili social di Instagram e Facebook.