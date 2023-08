La scorsa settimana i nostri fotografi avevano immortalato un prototipo inedito di crossover elettrico Mercedes. In base a quanto riferito doveva trattarsi del nuovo EQC SUV, lo stesso fotografato nuovamente oggi, pressoché identico, nel centro di Stoccarda, in compagnia dell'attuale GLC. Ecco tutto quello che sappiamo.

Modello chiave

Partiamo dal principio. La prossima e seconda generazione di Mercedes EQC sarà completamente nuova. In base a quanto dichiarato dalla casa di Stoccarda, per i prossimi crossover a zero emissioni sarebbero, infatti, previsti cambiamenti sostanziali, poiché dovrebbero tutti passare a una piattaforma diversa.

Invece di continuare ad adattare l'architettura alla base della GLC a motore tradizionale, infatti, per la nuova EQC SUV Mercedes dovrebbe virare il progetto sulla piattaforma MB.EA, quella dedicata ai veicoli elettrici di medie e grandi dimensioni e sulla quale dovrebbe essere progettata anche la futura EQC berlina - un modello chiave per competere con la prossima BMW i3 berlina basata sulla Neue Klasse, con la Tesla Model 3 e con la futura Audi A4.

Nuova Mercedes EQC SUV, le foto spia del posteriore

Completamente nuova

Scendendo più nel dettaglio, il crossover Mercedes avvistato sulle strade della Germania sembrerebbe avere una nuova carrozzeria con maniglie delle porte a scomparsa e ad azionamento elettrico.

Rispetto alla EQC in vendita oggi, appare chiaro che la nuova generazione avrà gli specchietti laterali montati più in basso sulle portiere, oltre a un cofano più stretto e a un portellone posteriore più alto.

Nonostante dovrebbe essere basata una piattaforma dedicata alle auto elettriche, gli sbalzi non sembrerebbero necessariamente essere più corti rispetto al modello attuale. Tuttavia, è auspicabile pensare che il nuovo modello sarà dotato di un passo più lungo per migliorare lo spazio all'interno dell'abitacolo.

Nuova Mercedes EQC SUV, le foto insieme alla GLC Nuova Mercedes EQC SUV, le foto insieme alla GLC

Mercedes ha già annunciato che assemblerà i veicoli elettrici basati su MB.EA negli stabilimenti di Brema, in Germania, e di Kecskemét, in Ungheria. Secondo alcune indiscrezioni, la Stella a tre punte avrebbe deciso di abbandonare gradualmente il marchio "EQ" già nel 2024.

Non è chiaro dunque come si chiamerà questa nuova gamma di modelli a emissioni zero, ma sicuramente ci sarà una chiara differenziazione tra la GLC ibrida benzina, diesel o plug-in e la versione puramente elettrica.