Quello che all'inizio di quest'anno era un'indiscrezione sulle riviste giapponesi è a una settimana di distanza dal concretizzarsi. Dopo aver trasformato la Crown in un sottoinsieme di modelli, Toyota fa lo stesso con un nome ancora più prestigioso: la Century.

La casa automobilistica giapponese non dice esplicitamente che sta per presentare un SUV Century, ma si limita ad anticipare che il 6 settembre c'è la "presentazione di una nuova auto" sul suo canale ufficiale di YouTube.

SUV extra lusso con autista

L'unica immagine teaser conferma però che si tratta di una Century a guida alta, poiché l'autista con i guanti sta per aprire la portiera posteriore. La berlina tradizionale, che è stata venduta per lo più in Giappone, è sempre stata un veicolo con autista, quindi Toyota vuole mantenere la tradizione con la sua controparte SUV. L'anteprima mostra una carrozzeria alta con un portellone posteriore al posto del coperchio del bagagliaio della berlina.

Foto - Toyota Century

51 Foto

Questo non è il primo teaser, poiché Toyota aveva originariamente fornito un assaggio della Century su trampoli nella seconda metà di giugno, durante l'anteprima dei suoi minivan Alphard e Vellfire. I dettagli non sono disponibili, ma abbiamo sentito alcune voci interessanti sul fatto che il SUV non sarà meccanicamente legato all'omonima berlina. Potrebbe invece essere una variante della Grand Highlander, allungata a circa 205 pollici di lunghezza.

L'alimentazione della Cullinan giapponese dovrebbe provenire da una configurazione ibrida plug-in presa in prestito dalla Lexus TX 550h+. Quest'ultima ha un V6 elettrificato da 3,5 litri che produce una potenza combinata di 406 CV e una coppia non specificata. A titolo informativo, la berlina Century viene venduta con un V8 mentre il suo predecessore aveva un poderoso V12 - l'unica auto di produzione Toyota con un motore a dodici cilindri.

Si dice che il SUV Century sarà significativamente più costoso della Land Cruiser, ma sarà comunque inferiore alla berlina. Si dice che Toyota intenda venderlo esclusivamente con due file di posti a sedere e, a differenza della berlina, che sarà disponibile solo in Giappone, potrebbe essere prevista l'esportazione del modello.