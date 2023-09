Una linea rossa e nulla più. Ecco cosa mostra il breve video teaser pubblicato da Volkswagen su X (il fu Twitter), dando appuntamento al Salone di Monaco 2023 per avere maggiori dettagli. Ora, parlando della Casa tedesca e di un dettaglio rosso non può che venire in mente la sigla GTI, quella che da sempre accompagna i modelli più sportivi della Casa di Wolfsburg.

Resta da capire però di quale auto attendersi all'IAA 2023. Analizziamo gli indizi e proviamo a capirlo.

Cosa non sarà

Iniziamo a scremare la lista: escludiamo fin da subito la Volkswagen Golf GTI restyling, per il semplice fatto che quella normale deve ancora essere presentata. Fuori una. Stesso discorso per la Passat: la nuova generazione è appena stata presentata e debutterà dal vivo proprio al Salone di Monaco 2023. Per la versione sportiva (che chissà se arriverà) è ancora troppo presto. Fuori due. Cosa rimane?

Le pretendenti

Da più di un anno si parla della Volkswagen ID.3 GTX e con l'arrivo del restyling della ID.3 normale i tempi sono ormai maturi. La compatta elettrica tedesca potrebbe quindi avere anche lei una versione più potente.

Un'altra candidata è la Volkswagen ID.7, la cui versione GTX è stata anticipata da alcuni teaser qualche mese fa. Secondo voci di corridoio potrebbe debuttare proprio al Salone di Monaco 2023.

I teaser della Volkswagen ID.7 GTX

Tra le papabili novità sportive presenti all'IAA 2023 c'è anche la Volkswagen ID.2. O meglio, la concept che anticipa la piccola elettrica da 25.000 euro della Casa. Mostrata a marzo 2023 la controparte a batterie della Polo sarà prodotta anche in versione più sportiva, come anticipato mesi fa a Top Gear da Kai Grünitz, membro del board per lo sviluppo tecnico di Wolfsburg.

Volkswagen ID.2 all

Un terzetto di possibili novità che potrebbero però abbandonare la sigla GTX per ritornare alla più classica (e nota) GTI, con grafica aggiornata per indicare la natura elettrica dei modelli.