Magna International ha annunciato di essere in trattativa con alcune case cinesi per produrre auto su commissione in Europa. In base a quanto dichiarato da Uwe Geissinger, presidente di Magna Europe, ad Automotive News Europe, l'impianto prescelto per lavorare "a contratto" con l'oriente potrebbe essere quello di Graz, in Austria.

La Cina è in arrivo

La notizia che Magna Steyr potrebbe produrre su commissione alcune auto cinesi non stupisce perché, proprio come abbiamo raccontato dal Salone di Monaco 2023, i produttori orientali sono ormai pronti a "invadere" l'Europa e l'Occidente.

In particolare già negli ultimi mesi alcune case auto cinesi avevano sondato il terreno del Vecchio Continente per trovare luoghi in cui costruire nuove fabbriche, come BYD, per esempio, che aveva manifestato l'intenzione di acquistare il vecchio impianto Ford di Saarlouis (una trattativa non più portata a termine).

BAIC Stone 01, la vista laterale

Non è la prima

Qualora le trattative dovessero essere concluse, non si tratterebbe della prima volta con la Cina per l'azienda. Come avevamo anticipato in un articolo dedicato su InsideEVs.it infatti, Magna già produce vetture per una Casa cinese, ma nel Paese orientale.

Nel corso degli ultimi mesi la multinazionale ha firmato un accordo con BAIC, con la quale ha dato vita a una joint-venture dedicata alla gestione di una fabbrica nel Paese asiatico.

In occasione dell'intervista lo stesso Geissinger ha dichiarato ad Automotive News: