La gamma di BMW sarà sempre più elettrificata. In particolare, tanti modelli hanno scelto e sceglieranno la soluzione mild hybrid che si connota per la presenza di una piccola unità elettrica a supporto del motore termico.

In abbinamento a questi powertrain, Magna sta preparando le trasmissioni a doppia frizione a 7 rapporti che saranno equipaggiate dalle prossime BMW compatte.

Un aiuto per emissioni e prestazioni

Il cambio automatico a doppia frizione chiamato 7HDT 400 48V sarà presente su tutti i prossimi modelli mild hybrid a trazione anteriore. La prima BMW in assoluto a ricevere la nuova trasmissione sarà la Serie 2 Active Tourer, recentemente rinnovata col debutto della seconda generazione.

Stando a Magna, il cambio è stato sviluppato per dare un contributo importante in termini di prestazioni e di contenimento di consumi ed emissioni di CO 2 . La trasmissione potrà gestire fino a 400 Nm di coppia e sarà realizzata negli impianti di Neuenstein, in Germania, e di Kechnec, in Slovacchia.

Le BMW col doppia frizione

Entrando nello specifico, la nuova trasmissione dovrebbe essere abbinata alle versioni mild hybrid a benzina 220i e 223i della BMW Serie 2 Active Tourer, le quali erogano rispettivamente 170 e 204 CV.

In futuro, questa stessa soluzione potrebbe essere adottata dal restyling della Serie 1, dalla nuova X1, dalla nuova X2 e da un possibile restyling della Serie 2 Gran Coupé. Visto che il cambio supporterà una coppia massima di 400 Nm, deduciamo che le versioni più potenti e a trazione integrale delle BMW manterranno l’attuale abbinamento all’automatico a 8 rapporti.

È il caso della M135i xDrive, della M235i xDrive e della futura X1 M35i (probabilmente anch’essa dotata delle quattro ruote motrici), tutte dotate dello stesso 2 litri turbo da 306 CV e 450 Nm. Questi valori, comunque, potrebbero crescere ancora col debutto di restyling e nuovi modelli.