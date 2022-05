La nuova BMW X1 è sempre più vicina. Dopo il recente teaser della variante elettrica iX1, una concessionaria francese del marchio sembra aver anticipato altri dettagli riguardo alle forme e alla carrozzeria.

Curiosamente, infatti, l’immagine che vedete in copertina non è stata pubblicata da una pagina social ufficiale del marchio, ma dal rivenditore di Cholet per reclamizzare un evento per la clientela transalpina.

Anteprima francese

Nel post pubblicato dalla concessionaria si legge: “Siamo lieti di invitarvi alla scoperta della nuova BMW X1 che verrà mostrata in esclusiva e in anteprima nel nostro centro di Cholet il 2 maggio alle 17. Siate i primi in Francia a vedere il modello dal vivo”.

Non è chiaro se l’evento sia per alcuni clienti selezionati o aperto a tutto il pubblico, ma di fatto si tratterà dell’esordio della nuova generazione del SUV tedesco. Tra l’altro, l’immagine teaser rivela la silhouette del modello che si caratterizzerà per fari scolpiti e spigolosi e una linea del tetto piuttosto simile a quella dell’X1 attuale.

Dalla prima X1 M all’elettrica

Per avere un’idea più precisa di come sarà la nuova BMW, possiamo guardare le foto spia raccolte negli scorsi mesi. La X1 riceverà una calandra a doppio rene più grande e un look generalmente più affilato, ma non rivoluzionato nelle proporzioni e nelle dimensioni. L’abitacolo, invece, dovrebbe ereditare buona parte della strumentazione tecnologica della Serie 2 Active Tourer.

Nuova BMW iX1, nuove foto spia con interni e dettagli

Anche le motorizzazioni saranno riprese dalla monovolume, tra cui l’unità diesel 2.0 da 150 CV e, probabilmente, le versioni a benzina mild hybrid da 170 e 204 CV. Nella gamma della nuova X1 troveremo un’ibrida plug-in, oltre al debutto dell’M35i col motore 2 litri da 306 CV e 450 Nm di M135i e M235i.

Infine, ci sarà anche l’elettrica iX1, ma non abbiamo ancora informazioni specifiche su prestazioni e batterie.

In ogni caso, non dovremo attendere molto per scoprire la nuova X1 dal vivo anche in Italia. Il suo debutto appare dietro l’angolo e potrebbe essere questione di settimane.