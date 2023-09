I disagi produttivi in Repubblica Ceca sembrano non essere finiti, anzi si stanno espandendo al resto d'Europa. A distanza di poco più di una settimana dall'interruzione della produzione nello stabilimento Toyota di Kolin, Skoda ha annunciato che interromperà presto la produzione nel suo stabilimento di Kvasiny per diversi giorni.

La durata dello stop sarà di almeno una settimana a partire da lunedì 11 settembre e non è escluso che il problema possa espandersi anche allo stabilimento principale di Mlada Boleslav. Nel frattempo anche il resto del Gruppo Volkswagen ha dovuto ridurre gli orari di lavoro in diversi impianti cardine. La causa? La mancanza di componenti.

Colpa dell'acqua

Se per Toyota il tutto era stato scaturito da un incendio presso lo stabilimento produttivo di un fornitore nel Paese, questa volta il problema è opposto. La casa ceca, infatti, ha comunicato che il blocco si è reso necessario per un allagamento di acqua avvenuto sempre nell'impianto produttivo di un fornitore terzo, situato in Slovenia.

Si tratta, in base a quanto riportato da Automotive News Europe, di un problema piuttosto vasto che presto potrebbe espandersi anche al resto del Gruppo Volkswagen, per il quale la stessa Skoda in Repubblica Ceca produce diverse auto e i piccoli motori a benzina.

La fabbrica Skoda di Mlada Boleslav

In una nota l'azienda ha fatto sapere che:

"A causa di un'interruzione nella fornitura di componenti in tutta la catena di approvvigionamento del Gruppo Volkswagen, Skoda Auto affronterà anche carenze nel prossimo periodo." "Al momento, non possiamo escludere alcuna modifica ai volumi di produzione nello stabilimento di Mlada Boleslav, dove la produzione è attualmente in funzione senza alterazioni. I nostri team stanno lavorando diligentemente per ridurre al minimo qualsiasi potenziale impatto e consegnare il maggior numero possibile di auto ai clienti".

Per scendere più nel dettaglio, l'allagamento ha riguardato lo stabilimento produttivo di KLS Ljubno, un'azienda specializzata in ingranaggi che rifornisce oltre l'80% del mercato automobilistico europeo e che dovrebbe poter riavviare la produzione solo nel mese di ottobre.

Problemi più ampi

Ma non è tutto. Come riportato sempre da Automotive News Europe, l'allagamento nello stabilimento del fornitore sta iniziando a causare alcuni problemi più ampi a tutto il Gruppo tedesco.

La stessa Volkswagen, per esempio, si è vista costretta a ridurre gli orari di lavoro dei dipendenti nello stabilimento di Wolfsburg, dove attualmente costruisce la Golf e la Tiguan, a partire dall'11 settembre e almeno fino al 29 settembre, nello stabilimento di Hannover, dove produce i propri veicoli commerciali, nello stabilimento di Emden e perfino nello stabilimento portoghese di Setubal fino al 22 novembre, dove attualmente produce la T-Roc.

Aggiorneremo l'articolo al sopraggiungere di informazioni più dettagliate.