Normalmente, Renault ci ha abituati ad offerte rateali che includono numerosi servizi, ed in effetti è ancora così nella maggior parte delle promozioni ufficiali di settembre; c’è però ogni tanto qualche eccezione, come per esempio la proposta sulla Clio full hybrid nella versione recentemente ristilizzata.

La nuova Renualt Clio nell’allestimento di partenza Evolution, ma con la più costosa motorizzazione E-Tech da 145 CV, non prevede sconti sul listino iniziale, che parte da 22.250 euro.

Viene rischiesto un anticipo di 5.100 euro e si pagano poi 36 rate mensili da 150,24 euro (TAN 5%, TAEG 6,35%); c’è poi la maxi rata finale, che è anche Valore Futuro Garantito, di 13.572,50 euro, per un massimo di 30.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più, da pagare in caso di restituzione o sostituzione.

Non sono compresi altri servizi nell’offerta, e non c’è obbligo di permuta o rottamazione.

Vantaggi

In questa proposta Renault su un modello recentissimo con la Clio restyling con il full hybrid da 145 CV c’è la possibilità di pagare una rata mensile piuttosto contenuta, con un anticipo facilmente sostituibile con un usato in permuta. Anche i tassi sono tra i più vantaggiosi per il periodo.

Svantaggi

Gli importi della promozione sulla nuova Clio sono più bassi, ma non comprendono i servizi, che invece sono presenti in altre offerte Renault.

In sintesi