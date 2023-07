La Renault Clio è da anni una delle auto più vendute in Europa. Le dimensioni sono quelle giuste per muoversi sia in città che in extraurbano, il design accattivante piace e l'offerta di motorizzazioni è ottima dato che si può avere a benzina, diesel, a GPL e anche ibrida.

Con il restyling cambia tanto nel design soprattutto all'anteriore, mentre dentro e a livello meccanico si conferma. Per provarla su strada sono volato a Bruxelles: ecco come va nella configurazione più interessante a listino, l'ibrida full E-Tech Hybrid da 145 CV nel nuovo allestimento Esprit Alpine.

Clicca per leggere:

Esterni | Interni | Guida | Prezzi

Renault Clio: Esterni

La Renault Clio restyling cambia sopratutto davanti, con il frontale che è stato parzialmente ridisegnato per sembrare più moderno e dinamico. La calandra è nuova, a scacchiera dall'effetto sfumato, e si unisce alle estremità ai fari a LED - di serie su tutte le versioni - composti da cinque moduli contro i tre del passato.

Una delle più grandi novità di questo aggiornamento riguarda la firma luminosa a LED che ora è a sviluppo verticale e si ispira al profilo del logo Renault che rende ancora più accattivante il frontale e fa sembrare la Clio più piazzata su strada e più larga di quanto sia in realtà nonostante le dimensioni siano rimaste invariate: è lunga 4 metri, larga poco meno di 2 specchietti inclusi e alta 1 e 43.

Dietro, il paraurti è stato rinnovato con l'aggiunta di una serie di prese d'aria laterali verticali extra e anche i fari hanno un look diverso e sono trasparenti. A seconda degli allestimenti cambiano i cerchi in lega che arrivano fino a 17" e con quattro design disponibili, il diffusore - ce ne sono sei in tutto con o senza terminale di scarico -, e gli abbinamenti cromatici.

Renault Clio: Interni

Trattandosi di un restyling, l'impostazione degli interni non cambia. L'abitacolo si conferma razionale e ben assemblato con la maggior parte delle superfici che sono piacevoli al tatto. Dietro il volante la strumentazione è completamente digitale su tutte le versioni e a seconda degli allestimenti può contare su uno schermo da 7 o da 10”.

Al centro della plancia poi domina il secondo schermo del sistema di intrattenimento, disposto verticalmente e disponibile anch'esso in due differenti misure, da 7 o da 9,3”, e compatibile di serie con i sistemi di mirroring per lo smartophone Apple CarPlay e Android Auto anche in modalità senza fili. Lo spazio è abbondante anche dietro così come è buona la capacità del bagagliaio con 301 litri a disposizione (sono 391 invece sulla versione non ibrida).

Renault Clio: Guida

Per questa prova della Renault Clio 2023 ho scelto la motorizzazione più interessante a listino, la full hybrid. Sotto il cofano c'è un motore 1.6 a benzina da 94 CV abbinato a due elettrici, uno da 34 kW che garantisce motricità alle ruote e uno più piccolo da 18 che funziona da starter generatore ad alto voltaggio. Insieme garantiscono 145 CV di potenza complessiva il che non è per niente male considerando la media della categoria.

Ad alimentare i due elettrici c'è un pacco batterie da 1,2 kWh di capacità, la trazione è anteriore e a gestire il tutto ci pensa un cambio automatico con innesto a denti senza frizione con quattro rapporti per il motore benzina e due per quello elettrico. Insieme possono lavorare in ben quattordici combinazioni possibili per rendere questa Clio super efficiente nei diversi ambiti di utilizzo dalla città all'extraurbano.

Con questa combinazione riesce a percorrere secondo i dati dichiarati l'80% della strada in città in modalità esclusivamente elettrica: non ho potuto metterla alla prova in questo contesto ma andando tranquilli in extraurbano il consumo medio si è attestato su un ottimo 4,3 l/100 km, per cui tra i 20 e i 25 km al litro.

L'intervento dell'elettrico si percepisce chiaramente con la risposta all'acceleratore che è sempre immediata andando a colmare il lag fisiologico del motore a benzina. La macchina è anche molto silenziosa e appena si rilascia il pedale dell'acceleratore tende a veleggiare spegnendo il motore termico. Spostando il cambio in B, poi, è possibile massimizzare il freno motore per ricaricare la batteria più velocemente.

Per il resto, la Clio si conferma un'ottima macchina dal punto di vista dinamico: la piattaforma è la CMF-B del Gruppo che non è stata ovviamente ritoccata per l'occasione, con gli ingegneri che hanno messo mano solo allo sterzo per renderlo ancora più preciso e coinvolgente.

La visibilità è ottima, si percepiscono molto bene gli ingombri, la linea di cintura è bassa e anche gli specchietti sono grandi. Per i parcheggi entrano in aiuto i sensori davanti e dietro e poi si può avere anche il sistema di telecamere a 360° che è un plus considerando la categoria. Ottima anche la dotazione ADAS: c'è di tutto e di più, cruise control adattivo e mantenitore attivo della corsia compresi.

Renault Clio: Prezzi

La Renault Clio restyling è già ordinabile con i primi esemplari che arriveranno nelle concessionarie a settembre 2023. Per ora si conosce solamente il prezzo della versione ibrida top di gamma, la E-Tech Hybrid da 145 CV in allestimento Esprit Alpine, a partire da poco più di 26.000 euro incentivi e sconti esclusi.