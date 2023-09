Bugatti ha rilasciato le specifiche tecniche, le foto e alcune nuove informazioni riguardo la Bolide, l'hypercar più estrema di sempre pensata per la pista.

E no, in base a quanto dichiarato non è "solo" una Chiron specificamente progettata per la guida in circuito, perché i talentuosi tecnici di Molsheim hanno ripensato interamente il telaio, ora monoscocca e in fibra di carbonio.

Le nuove immagini, grazie alle quali è possibile farsi un'idea più approfondita del progetto, mostrano l'auto "nuda", quindi senza i pannelli della carrozzeria. Ecco i dettagli.

Sicura sempre

Il nuovo telaio, realizzato appositamente per la Bolide, non è solo più rigido e resistente di quello della Chiron, ma è stato anche sviluppato per soddisfare le normative LMH e LMDh per le auto da endurance, inclusi i diversi requisiti per i pesanti crash test che le vetture da pista devono superare.

In base alle informazioni rilasciate dall'azienda, per ottenere l'approvazione della FIA, Bugatti ha dovuto superare un test che prevedeva l'applicazione di un carico di 7,5 tonnellate sul montante A, senza superare una deflessione di 50 mm nel punto di applicazione del carico. Ma non solo. Anche la struttura intorno, in un raggio di 100 mm da quel punto, ha dovuto sopportare lo stesso carico.

Il telaio della Bugatti Bolide visto dall'alto

L'intera Bolide non ha mostrato alcuna crepa durante il test e ha superato a pieni voti anche altre valutazioni. Nella prova di ribaltamento, per esempio, al montante B sono state applicate ben 12 tonnellate di forza.

In un altro test, alla monoscocca in fibra di carbonio sono state applicate 6 tonnellate di carico longitudinale, con l'obiettivo di simulare un ribaltamento concluso con un impatto posteriore contro una barriera.

Il telaio della Bugatti Bolide Gli interni della Bugatti Bolide

Modifiche meccaniche

Rispetto alla tradizionale Chiron, le modifiche al telaio hanno richiesto anche alcuni accorgimenti meccanici, necessari per poter accogliere il grande motore nel nuovo telaio.

Rispetto al modello "standard", il W16 da 8,0 litri con i suoi quattro turbocompressori è stato posizionato ben 60 millimetri più avanti, con l'obiettivo di mantenere il peso a secco di soli 1.450 kg più al centro possibile.

La Bugatti Bolide alla 24 Ore di Le Mans

Al tutto, infine, sono stati abbinati anche dei nuovi cerchi in lega con fissaggio centrale monoblocco, abbinati a pneumatici Michelin Pilot Sport realizzati su misura. Nel caso in cui qualcosa vada storto, infine, l'auto è stata dotata di un sofisticato sistema di estintori di origine militare. Da tempo esaurita, la Bugatti Bolide sarà costruita in sole 40 unità e i primi clienti la riceveranno nel corso del 2024.