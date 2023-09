La Seat Ibiza può accedere al finanziamento Senza Pensieri anche nel mese di settembre: vediamo gli importi per una Ibiza 1.0 a benzina da 80 CV in allestimento FR.

L’importo di partenza è di 22.050 euro, che scendono a 18.251,48 euro con lo sconto iniziale. Con un anticipo di 4.550 euro, le rate mensili sono 35 da 179 euro (TAN 7,99%, TAEG 9,80%).

L’ultima rata è di 10.761,28 euro, che è anche Valore Futuro Garantito se non si intende tenere l’auto; con restituzione o sostituzione c’è un limite da non superare di 30.000 km, per non pagare 0,07 euro per ogni chilometro in più.

Non c’è obbligo di permuta o rottamazione, e gli importi comprendono un’estensione di garanzia di altri due anni rispetto ai due di legge, fino a un massimo di 40.000 km.

Vantaggi

In assenza a settembre di ecobonus rottamazione statali per i modelli a benzina, lo sconto iniziale proposto da Seat per la Ibiza 1.0 da 80 CV di quasi 3.800 euro consente di partire da un prezzo ben inferiore ai 20.000 euro. Bene anche per i quattro anni di garanzia, e per la possibilità di sostituire l’anticipo con un usato in permuta.

Svantaggi

Non sono presenti esempi di servizi aggiuntivi, come manutenzione o assicurazioni.

In sintesi