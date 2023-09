Purtroppo ci siamo. Il prezzo della benzina sfonda la soglia dei 2 euro al litro (€/l) anche nella media nazionale del self service, dopo averla già superata in diverse stazioni di rifornimento. Lo segnala Quotidiano energia (Qe), che elabora i dati in base comunicazioni fatte dai gestori all’Osservatorio del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit).

È precisamente di 2,006 €/l il costo di un pieno fai-da-te all’auto. Il tutto, mentre le quotazioni internazionali del petrolio – da cui dipendono i prezzi dei carburanti – non accennano a diminuire, col Brent – trademark di riferimento per il mercato del greggio europeo – che viaggia sopra i 94 dollari al barile. E una soluzione contro il caro-carburanti non sembra vicinissima.

Bonus benzina da 80 euro

Era attesa infatti per oggi (18 settembre) la decisione del Governo sul bonus benzina da 150 euro. L’argomento non è però all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri (dove figura invece il nuovo Codice della strada) e, secondo la Repubblica, verrà discusso solo dopo la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (Nadef), attesa per il 27 settembre.

Se approvata, la misura passerebbe da 150 a 80 euro. La somma sarà caricata ogni mese su “Dedicata a te”, la carta lanciata a luglio per aiutare le famiglie con almeno tre componenti e un Isee massimo di 15.000 euro a comprare certi beni e alimenti. Il buono andrebbe a circa 1,3 milioni di nuclei familiari e costerebbe 100 milioni, da finanziare con l’extra-gettito Iva, di 2 miliardi.

Il prezzo della benzina supera i 2 €/l anche al self service

I prezzi alla pompa

Vediamo quindi i prezzi dei carburanti di oggi pubblicati da Qe. Il prezzo medio nazionale in modalità self della benzina si attesta – come già detto – a 2,006 euro/litro, con i diversi marchi compresi tra 1,992 e 2,023 euro/litro (media no logo a 1,991 euro/litro). Quanto al prezzo del diesel, sempre in modalità self, la media è pari a 1,942 euro/litro, con le compagnie posizionate tra 1,936 e 1,962 euro/litro (no logo a 1,924 euro/litro).

Venendo al servito, il prezzo della benzina in media è di 2,138 euro/litro, con le compagnie che oscillano tra 2,070 e 2,206 euro/litro (no logo 2,041). La media del diesel è arrivata invece a 2,074 euro/litro, con i singoli player tra 2,015 e 2,143 euro/litro (no logo 1,975).

Il Gpl si muove infine tra 0,717 e 0,745 euro/litro (no logo 0,704), mentre il prezzo del metano si posiziona in media tra 1,395 e 1,467 euro/kg (no logo 1,398).

I prezzi di benzina e diesel (18 settembre 2023)