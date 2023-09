State cercando una MINI elettrica diversa da tutte le altre? David Brown Automotive potrebbe avere la risposta giusta. Il costruttore britannico ha presentato la MINI eMastered, un restomod in salsa elettrica della classica baby inglese degli anni '60.

Un'ode al passato con tutti i comfort (e la silenziosità) del presente, per accontentare i nostalgici e farli sentire a proprio agio nella vita di tutti i giorni.

Resta leggera e ha tanto brio

Sotto la piccola carrozzeria della MINI originale (lunga solo 3,05 metri e alta 1,36 m), gli specialisti britannici hanno montato una batteria da 18,8 kWh, che consente un'autonomia di 177 km nel ciclo WLTP.

David Brown Mini eMastered

Non si tratta di un valore da record, ma è comunque sufficiente per viaggiare in città senza troppe ansie da ricarica. Tra l'altro, il progetto è stato pensato per non stravolgere la dinamica di guida della vettura, che rimane piuttosto leggera, con un peso a vuoto di 640 kg.

Il motore elettrico posizionato sull'asse anteriore eroga 72 kW e 175 Nm e garantisce uno scatto 0-100 km/h di 8,5 secondi e una velocità massima di 150 km/h.

David Brown Mini eMastered

La porta di ricarica si trova nello stesso punto del bocchettone di rifornimento del carburante della MINI originale, con la vettura che può essere caricata in corrente alternata fino a 6,6 kW.

Stile classico

La MINI eMastered è realizzata a mano. A livello puramente estetico, non ci sono molte differenze con l'auto originale. Le linee della carrozzeria, infatti, sono sostanzialmente identiche a quelle della vettura degli anni '60, mentre a bordo troviamo il volante in legno, i sedili in pelle vecchio stile e persino la leva del cambio.

David Brown Mini eMastered, gli interni

Per dare un tocco più attuale, comunque, si può richiedere un sistema d'infotainment con display e compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

Tuttavia, la eMastered è tutt'altro che regalata. Oltre alla vettura "donatrice", bisogna sborsare circa 170.000 euro. Un prezzo da vera supercar per una "super MINI" elettrica, in tutti i sensi.