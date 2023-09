Non bastasse la questione dell'invasione di auto elettriche cinesi nel Vecchio Continente, ora l'Europa si prepara ad affrontare un altro problema: quello dell'esportazione delle proprie auto a batterie verso il Regno Unito.

Secondo quanto stabilito durante le lunghe e complesse trattative post Brexit la direttiva dice che, a partire dal primo gennaio 2024, tutte le auto elettriche in viaggio nella Manica in entrambe le direzioni Unito dovranno avere il 45% dei proprio componenti provenienti dalla UE o dal Regno Unito. Il 50-60% per quanto riguarda le batterie. Pena il pagamento di dazi doganali pari al 10%.

Peccato che a oggi nessun modello rispetti tale regola. In più il tempo stringe.

Con la prospettiva di dover rialzare i prezzi per le proprie auto elettriche l'Acea (associazione europea dei costruttori di automobili) ha lanciato un appello a Unione Europea e Regno unito affinché rimandino la scadenza, per evitare nuovi problemi a un mercato già problematico.

Si legge nel comunicato stampa pubblicato dall'associazione. L'unico modo per evitare questi dazi sarà quello di rifornirsi di tutti i componenti delle batterie e di alcuni materiali critici per le batterie nell'UE e nel Regno Unito. Soluzione a oggi impossibile da realizzare.

Aumentare i prezzi al consumo dei veicoli elettrici europei, proprio nel momento in cui dobbiamo lottare per conquistare quote di mercato a fronte di un'agguerrita concorrenza internazionale, non è la mossa giusta, né dal punto di vista commerciale né da quello ambientale. Consegneremo di fatto una fetta di mercato ai produttori globali. L'Europa dovrebbe sostenere la propria industria nella transizione a zero emissioni, come fanno altre regioni, e non ostacolarla", ha aggiunto de Meo. C'è una soluzione molto semplice e diretta: estendere di tre anni l'attuale periodo di introduzione graduale delle norme sulle batterie. Esortiamo la Commissione a fare la cosa giusta