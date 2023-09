La Borgward Isabella è un'elegante vettura prodotta in Germania dal 1954 al 1962. Ha fatto concorrenza a Mercedes-Benz e BMW, due delle sue contemporanee più note, offrendo comfort, stile e una qualità costruttiva di ferro.

Nel mercato statunitense ha avuto un seguito fedele, motivo per cui di tanto in tanto compaiono auto come questa coupé nera.

Dopo l'incendio in Europa è finita negli USA

Secondo WD Detailing, questa Borgward Isabella è rimasta intatta in un capannone per 25 anni. Anche se non è rara come una Ferrari o una Jaguar XKSS, è comunque insolito imbattersi in una vettura. Quest'auto in particolare è ancora più insolita per la sua storia: è stata conservata in un capannone in Europa che ha preso fuoco, carbonizzando la vernice, prima di essere importata negli Stati Uniti.

Se la storia dell'auto è insolita, il modo in cui è stata estratta dal fienile lo è ancora di più. L'Isabella fa parte di una collezione di auto rare e insolite, tra cui una Bentley usata dalla Regina Elisabetta II in visita negli Stati Uniti. Quando l'equipaggio di WD Detailing non è riuscito a estrarre l'Isabella dal suo luogo di riposo, ha allestito un punto di traino utilizzando proprio la Bentley della Regina per trascinarla alla luce del sole.

Una bella pulizia

Purtroppo, tra l'incendio originale del fienile e gli anni di incuria, l'Isabella è troppo danneggiata per essere restaurata esteticamente. Tuttavia, poiché il proprietario si sta preparando a venderla, la coupé verrà ripulita per rivelare le sue reali condizioni. Si spera che qualcuno la acquisti e la sottoponga a un restauro "frame-off", riportandola al suo antico splendore.

La Borgward Isabella trovata in un fienile negli USA, dopo il lavaggio

Tuttavia RJ (uno dei due fondatori di WD Detailng) è riuscito a fare un po' di magia e a preparare l'auto per la vendita. Il cofano ha subito la maggior parte dei danni causati dall'incendio, che ha distrutto la vernice, ma il tetto, le fiancate e il bagagliaio hanno riacquistato un po' di lucentezza.

La Borgward Isabella trovata in un fienile negli USA, gli interni

Borgward, un nobile marchio nato e morto due volte

Per un certo periodo, negli anni Cinquanta, Borgward ha superato le vendite di Mercedes-Benz e BMW grazie alla qualità costruttiva, all'ingegneria e al prezzo ragionevole. Purtroppo, all'inizio degli anni Sessanta, la casa automobilistica si trovò in difficoltà.

Borgward Isabella Concept (2017)

Il colpo finale arrivò quando il suo fondatore, Carl F. W. Borgward, morì di infarto nel 1963. Anni dopo, il nome Borgward tornò in auge negli anni 2010, per poi dichiarare bancarotta nel 2022.