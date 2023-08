I ritrovamenti auto abbandonate sono ormai all'ordine del giorno, soprattutto negli Stati Uniti o nel Regno Unito. A volte si tratta di modelli poco significativi, ma ci sono casi in cui a rivedere la luce siano veri "pezzi da 90", rarità da museo lasciate invece a prender polvere e invecchiare (male) in luoghi ameni.

L'ultima notizia in questo senso arriva dalla California dove, in una villa in riva al mare appartenuta a uno scienziato, una coppia di coniugi ha trovato in garage una delle 350 Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso mai prodotte. L'auto risale agli anni '60 e il suo valore è incredibile.

Un'auto quasi unica

La Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso a oggi è una delle gran turismo d'epoca più rare. Vederla dal vivo è difficile perfino in alcuni dei più blasonati concorsi d'eleganza, come quello di Villa d'Este. Il suo ritrovamento è avvenuto - come spesso capita - per puro caso e non in seguito ad accurate ricerche.

Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso

I neo proprietari dello stabile hanno raccontato a CarScoops che, subito dopo aver firmato i documenti per l'acquisto, hanno fatto un giro all'interno dell'abitazione per stilare una lista dei lavori da svolgere e una volta nel box si sono imbattuti in un'auto coperta da un telo. Immaginatevi la sorpresa nel trovarsi faccia a faccia con una rarissima Ferrari.

I coniugi hanno immediatamente contattato un esperto di auto d'epoca per valutare il Cavallino abbandonato. Il verdetto? Circa 1,6 milioni di dollari, pari a 1,45 milioni di euro. Non sappiamo quale sia il valore della villa, ma a sensazione buona parte dell'eventuale mutuo potrebbe essere coperto dalla rivendita della 250 GT, incredibilmente conservata in condizioni più che decenti, sia nella carrozzeria sia nella meccanica, con il motore restaurato nei primi anni 2000.

Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso, gli interni Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso, gli interni

Pronta per cambiare casa

Ora, alzi la mano chi - nei panni della coppia statunitense - si terrebbe l'auto. Non vi vedo ma immagino siano tantissime. Bene, i proprietari della villa hanno invece dichiarato di non essere interessati alla Ferrari 260 GT Berlinetta Lusso che verrà quindi messa all'asta.

Già immaginiamo schiere di collezionisti pronti a sborsare cifre astronomiche per rimpinguare le proprie collezioni di auto d'epoca con una rara Ferrari.