Nei primi giorni del mese di ottobre, non tutte le Case automobilistiche hanno aggiornato le promozioni sull’acquisto, e c’è chi, come Renault, propone un’offerta che scade proprio all’inizio del mese: vediamo ad esempio la proposta di finanziamento sulla Renault Austral full hybrid, che termina il 5 ottobre.

La Renault Austral E-Tech da 200 CV in allestimento Techno ha un prezzo di listino di 39.700 euro, che viene ridotto a 38.750 euro con l’offerta della Casa. Ad un anticipo di 8.650 euro, fa seguito il versamento di 36 rate mensili da 300,50 euro, con TAN del 5% e soprattutto TAEG del 5,85%, piuttosto basso e messo in evidenza nella comunicazione Renault.

L’ultima maxi rata è di 24.217 euro, con un limite di 45.000 km da non superare in caso di sostituzione o restituzione, per non pagare 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

La singolarità dell’offerta sta nelle premesse: si può accedere solo in caso di permuta con valutazione nel sito ufficiale di Renault, servizio peraltro già presente da tempo.

Nella rata, come di consueto, sono compresi un pack service con varie assicurazioni, garanzia estesa e manutenzione per uno o tre anni.

Vantaggi

L’offerta per la Austral, con scadenza all’inizio di ottobre, si muove nel solco del classico finanziamento balloon, ma con alcune particolarità: è applicabile solo con permuta e valutazione nel sito Renault, sono inclusi vari servizi e i tassi di interesse sono piuttosto contenuti.

Svantaggi

Per l’adesione è comunque necessaria una vettura in permuta.

In sintesi