Un'auto deve essere bella, questo è fuori discussione. Ma la cosa davvero importante è un'altra: gli interni. Perché è qui che si vive, che bisogna stare comodi, coccolati e avere tutto ciò che serve per affrontare un viaggio. Modelli economici chiaramente offrono il minimo indispensabile (con l'asticella che si è alzata sempre più negli ultimi anni), quando ci si addentra invece nel mondo premium il solo limite è la fantasia.

E negli interni della Lexus LM, nuova monovolume della Casa giapponese, quel limite sembra andare anche oltre la fantasia. Basta un dettaglio: super monitor da 48" a uso esclusivo dei due passeggeri posteriori.

Per pochi

Da una monovolume lunga 5,13 metri ci si aspetta spazio a volontà e la Lexus LM non tradisce: dentro è grande praticamente quanto un monolocale. La cosa che stupisce - anche se il mercato è pieno di esempi simili - è che si possono avere anche solo 2 sedili nella seconda fila al posto della configurazione 7 posti. Che poi definirli "sedili" è riduttivo. Meglio dire poltrone. In stile business class.

Un salotto dove svolgere varie attività, dal lavoro al relax. Il tutto avvolti da un altissimo livello di comfort. E il già citato monitor da 48" (che fa impallidire il già immenso schermo da 32" della BMW Serie 7) a fare compagnia.

Ci sono naturalmente innumerevoli prese per collegare vari device esterni come notebook, smartphone o tablet e godersi così differenti tipologie di contenuti multimediali. Se siete uomini d'affari super impegnati potrebbe essere una presentazione PowerPoint, se invece qualche momento di relax un film in streaming.

Il tutto naturalmente avvolti da materiali di pregio (c'è pelle a profusione) e assemblaggi curati nei minimi dettagli.

Gli interni della Lexus LM in configurazione 7 posti

Cabina di comando

Se chi siede in seconda fila nella Lexus LM ha tutti i confort possibili e immaginabili, anche chi sta davanti non può certo lamentarsi. Al di là di materiali e assemblaggi impeccabili infatti c'è tanta tecnologia a disposizione.

La plancia è occupata dall'immancabile strumentazione digitale affiancata dal grosso monitor per il sistema di infotainment. Tutto come sulle Lexus classiche, con grande cura per ogni aspetto.

Le vere chicche sono rappresentate da novità come vari sensori in grado di monitorare la temperatura non solo interna, anche quella degli occupanti, gestendo in automatico il climatizzatore. Oppure da varie tendine - per tetto in cristallo e vetri laterali - a scomparsa e azionamento elettrico. O ancora microfoni in grado di captare i rumori provenienti dall'esterno, generando onde sonore contro fase per creare un silenzio perfetto.

I prezzi? Da 155.000 euro per la versione a 4 posti, praticamente full optional.