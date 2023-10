La BMW M4 restyling è quasi pronta. Con lei, verso la metà del 2024, dovrebbe debuttare anche la sportivissima versione CS, una via di mezzo tra la normale M4 e l'estrema CSL.

Recentemente uno degli ultimi prototipi è stato immortalato in un video nel corso di alcuni test di handling e affidabilità sul circuito del Nurburgring. Ecco tutto quello che sappiamo.

Estetica dedicata

Partendo dall'estetica, la nuova BMW M4 CS, a giudicare da queste ultime immagini, sarà dotata di un bodykit dedicato, sia per quanto riguarda il paraurti anteriore che per quanto riguarda il paraurti posteriore.

Davanti il cofano dovrebbe essere dotato di alcune prese d'aria verticali sui bordi esterni e una coppia di grandi aperture su ciascun lato. La mascherina dovrebbe avere poi una finitura dedicata, con delle lamelle più aperte della versione standard e con alcune barre trasversali di irrigidimento strutturale.

BMW M4 CS, le nuove foto spia

A differenza della rarissima CSL, i fari dovrebbero invece restare invariati, con la stessa forma degli attuali ma con una grafica interna aggiornata come su tutto il resto della gamma in occasione del restyling.

Dietro, invece, sempre a giudicare da queste ultime immagini, il baule posteriore dovrebbe guadagnare un nuovo piccolo spoiler e contestualmente i fanali dovrebbero essere dotati di una nuova grafica interna.

Più potente del solito

La nuova BMW M4 CS a livello di powertrain dovrebbe essere dotata di una versione ancora più spinta del classico 3,0 litri a 6 cilindri in linea, che in questa versione dovrebbe essere in grado di sviluppare fino a oltre 550 CV, un valore che insieme ai quasi 40 kg in meno di peso dovrebbe garantire velocità di tutto rispetto.

Per saperne di più non resta che attendere i prossimi mesi.

Il video dell'avvistamento al Nurburgring