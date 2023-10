Le "vere" supercar elettriche di McLaren arriveranno solo a partire dal 2030. L'amministratore delegato di McLaren, Michael Leiters, ne ha parlato durante un'intervista ad Automotive News.

Non è la prima volta che scriviamo dell'approccio conservativo del marchio nei confronti dei veicoli elettrici e, secondo Leiters, la sfida principale risiede nello sviluppo di una tecnologia che renda le batterie più leggere, garantendo al contempo un'autonomia sufficiente.

Occhio alla bilancia

Parlando con i giornalisti a Dubai, Leiters ha sottolineato l'importanza fondamentale del peso nell'etica progettuale dell'azienda: le auto pesanti compromettono l'agilità e creano un senso di disconnessione tra auto e conducente, il che è contrario all'essenza dell'identità del marchio McLaren. "Non mi aspetto che questa tecnologia sia pronta per le vere supercar prima della fine del decennio", ha sintetizzato.

In un'altra intervista rilasciata ad agosto, Leiters aveva già detto cose molto simili, sottolineando l'importanza di limitare la penalizzazione di peso imposta dalle batterie. Inoltre, il portavoce di McLaren ha sottolineato che qualsiasi cosa gli ingegneri del costruttore di supercar creino deve superare i modelli equivalenti con motore a combustione interna in termini di potenza, prestazioni e maneggevolezza. Questa ambiziosa impresa, ha previsto, potrebbe portare al lancio di una hypercar EV "forse alla fine del decennio".

La McLaren P1 GTR

Vedremo un SUV McLaren?

Leiters ha anche accennato a una potenziale incursione di McLaren nel mercato dei SUV, riconoscendo l'evoluzione del panorama automobilistico. Tuttavia, l'attenzione principale rimane sui modelli ibridi plug-in, dato che i motori a combustione interna continuano a diminuire di importanza. Ma prima di prendere in considerazione un SUV, McLaren vuole tornare "sulla strada giusta per la redditività", come ha detto Leiters a Goodwood all'inizio di quest'anno.

Ad aprile, durante il meeting globale dei concessionari McLaren, alcuni dirigenti dell'azienda hanno discusso dei prodotti futuri che il marchio ha in programma. La casa automobilistica ha detto ai partecipanti alla conferenza di "rimanere sintonizzati" per una nuova classe di veicoli con quattro posti e quattro porte nel 2028. Si tratta probabilmente del SUV che McLaren non è ancora pronta a lanciare. Continuate a seguirci per saperne di più.