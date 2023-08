La futura hypercar McLaren deve ancora arrivare. La casa di Woking ha deciso di aspettare il 2030 per sviluppare e presentare l'erede spirituale della P1. Il motivo è presto detto: sarà una elettrica pura, e dunque per rientrare all'interno di alcuni canoni prestazionali voluti dall'azienda inglese, bisognerà pazientare.

Andando immediatamente al sodo: la futura Hypercar Mclaren non avrà una potenza pazzesca, nuova moda tra le vetture ad altissime prestazioni elettriche, ma dovrà essere leggera. Parola del Ceo Michael Leiters.

Aggiungere Cavalli? Troppo semplice

In un'intervista rilasciata a Autocar, Leiters ha parlato della prossima Hypercar come di una rivale de facto della Mission X, sottolineando immediatamente come a Woking abbiano in mente una strada differente: gli ingegneri della "Papaya" infatti, hanno deciso di non impegnarsi sulla potenza quanto sul voler limitare la penalizzazione data dal peso imposto dai pacchi batteria.

"Non vogliamo fare un'auto da 2000 kg e 2000 CV", ha aggiunto. "Chiunque può farlo, ma non è nel DNA di Mclaren".

La futura Hypercar McLaren sarà l'erede della P1, ma bisognerà attendere il 2030

L'obiettivo è quello di realizzare un'hypercar a emissioni zero con un peso - se non identico - simile a quello della 750S, che raggiunge la ragguardevole cifra di 1.277 kg, liquidi esclusi. Quel che è certo, è che, in termini prestazionali comunque, la futura Hypercar elettrica dovrà essere migliore rispetto a un modello endotermico equivalente, in termini di potenza, prestazioni ma soprattutto maneggevolezza.

Ecco perché, secondo Leiters, l'Hypercar McLaren uscirà "forse alla fine del decennio".

Le rivali odierne

Il confronto attuale sarebbe abbastanza semplice, qualora andassimo a valutare i dati relativi alla potenza e al peso, tanto più che, a oggi, non ci sono molte hypercar elettriche in circolazione.

Si può partire dalla Rimac Nevera, realizzata dal vulcanico imprenditore Mate, che ha una potenza di 1.914 CV e un peso di 2.150 kg, seguita poi dalla Pininfarina Battista, che avevamo visto in anteprima a Torino, con una meccanica affine, una potenza di 1.900 CV e un pesa 2.063 kg.

La Rimac Nevera, l'hypercar croata che ha stabilito 23 record di velocità La Pininfarina Battista, con la livrea speciale "Edizione Nino Farina"

Chi supera la fatidica - e mastodontica - quota 2000 è la Lotus Evija, che ha una potenza di 2.011 CV ma è anche notevolmente più leggera, con 1.680 kg. Porsche, di contro, non ha rilasciato dettagli completi sulla Mission X, ma le dichiarazioni sul rapporto peso-potenza di 1:1 possono offrire un'idea.

I clienti McLaren non hanno fretta

A Woking non hanno fretta dunque di introdurre una figlia della P1 completamente elettrica, considerando come le ricerche di mercato interne hanno rivelato come i clienti ancora non stiano richiedendo una Hypercar EV. Per questo, secondo Leiters, la transizione della casa passerà anche per modelli attuali con un'ibridazione basata sul motore V8, con un posizionamento più in alto della Artura.